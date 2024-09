17.09.2024, 19:31 Uhr Bildbeitrag

> Tiefschnee und Lawinengefahr: DAV schließt mehrere Hütten

Am vergangenen Wochenende ist es in den Hochlagen winterlich geworden. Wegen Tiefschnee und Lawinengefahr hat der DAV mehrere Berghütten in den bayerischen Alpen geschlossen. Auch viele Zustiege sind nicht begehbar. Was Wanderer wissen müssen.