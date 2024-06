Donau-Hochwasser: Schiffe mit Helikopter-Unterstützung gesichert

Spektakuläre Aktion heute am Regensburger Donau-Ufer: Wegen des Hochwassers mussten zwei Schiffe, die an nicht gesicherten Punkten im Bereich der Regensburger Werftstraße lagen, an andere Stellen verlegt werden. Weil sie vom Land aus nicht mehr zu erreichen waren, musste Personal aus der Luft auf die Schiffe gebracht werden. Dabei kam auch ein Helikopter der ADAC-Luftrettung zum Einsatz.

Liegeort war nicht mehr sicher

Eines der Schiffe war das Museumsschiff "Freudenau". Christoph Seidl, der technische Vorstand des Donau-Schifffahrtsmuseums Regensburg und verantwortlicher Schiffsführer der "Freudenau", war einer derjenigen, die per Seilwinde aus dem Hubschraube auf das Schiffsdeck gebracht wurden. Im BR-Interview sagte er, dass er in der Nacht darüber informiert worden sei, dass die Kaimauer an der Werftstraße einsturzgefährdet sei, an der die beiden betroffenen Schiffe mit Seilen festgemacht waren. Dadurch habe auch die Gefahr gestanden, dass die Schiffe im schlimmsten Fall untergehen könnten und es zu einer "Ölkatastrophe" kommen könnte.

Verlegung als beste Alternative

Mit der Einsatzleitung vor Ort sei dann beratschlagt worden, ob man die Schiffe ankern lassen solle oder an einen anderen Ort verlegt. Mit Blick auf die recht glatte Beschaffenheit des Flussbetts, wo die Anker nicht gut greifen können, und die starke Strömung hätten sich die verantwortlichen Schiffsführer dafür ausgesprochen, sowohl die "Freudenau" als auch das Fahrgastschiff an ihrer Seite hundert Meter stromaufwärts zu verlegen und dort an sogenannten Dalben zu befestigen - das sind fest verankerte Pfähle im Wasser ohne Verbindung zum Ufer.

Zehn Meter als Hindernis

Herausforderung war dann zunächst, noch in der Nacht die geeigneten Leute für den Transfer zu finden, und dann zu klären, wie diese an Bord kommen. Seidl zufolge lagen zwar nur rund zehn Meter zwischen Ufer und Steiger Schiff, die DLRG habe sie aber wegen zu starker Strömung nicht mehr übersetzen dürfen. Einen Steg habe man auch nicht legen können, weil die Verantwortlichen Angst vor einer Beschädigung der Hochwasser-Schutzwände gehabt hätten.