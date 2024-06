ARD Brennpunkt 20.15 Uhr: Dramatische Hochwasserlage im Süden

Mehrere Dämme geben nach

Vielerorts können die Dämme den anhaltenden Wassermassen nicht mehr länger Stand halten und drohen zu brechen. Im schwäbischen Asbach-Bäumenheim etwa droht ein durchweichter Damm zu brechen und den Ortsteil Hamlar zu überfluten. "Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet in Hamlar umgehend zu verlassen, da zu befürchten ist, dass Hamlar vom Wasser umschlossen wird", teilte das Landratsamt in Donauwörth am Montagnachmittag mit. Bereits am Vormittag hatte die Behörde für zwei weitere Orte im Kreis Donau-Ries, Heißesheim und in Auchsesheim, eine ähnliche Warnung herausgegeben und die Menschen zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert.

Nach dem Bruch eines Damms am Kemptener Kollerbach hat der Stromversorger AllgäuNetz zwei Kabelverteiler abgeschaltet. Ebenfalls nach einem Dammbruch ist das Umspannwerk Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) überflutet und deshalb ausgefallen.

Wegen eines Dammbruchs an der Amper im nördlichen Oberbayern haben am Montag mehrere Menschen in der Nähe des Flusses Gebäude verlassen müssen. Es gehe um zwei kleinere Gebiete bei Moosburg an der Isar (Landkreis Freising), teilte das Landratsamt mit. In und um Landshut sind Deichwachen im Einsatz.

Bislang zwei Todesopfer in Bayern

Zwei Menschen kosteten die Wassermassen bislang ihr Leben. Eine 43-Jährige wurde am Morgen leblos im Keller eines Hauses im oberbayerischen Schrobenhausen gefunden. Auch ein Feuerwehrmann kam am Wochenende im Fluteinsatz um. Er war mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert.

In Schwaben wird zudem ein weiterer Feuerwehrmann vermisst. Der 22-Jährige war in der Nacht zum Sonntag mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war aufgrund starker Strömung gekentert. Vier Einsatzkräfte im Alter zwischen 24 und 70 Jahren konnten sich demnach aus eigener Kraft an Land retten und blieben unverletzt. Nach dem 22-Jährigen suchten kurz darauf Helfer der Freiwilligen Feuerwehren, der DLRG-Wasserrettung, der Wasserwacht, der Bundeswehr und der Polizei.

Viele Bahnverbindungen weiter eingeschränkt

Während die Fahrt auf den meisten Autobahnen wieder frei ist, ist der Zugverkehr weiterhin massiv beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn rät weiterhin von Fahrten nach Süddeutschland ab. Bei den Fernverkehrsverbindungen kommt es zu Zugausfällen. München kann von Stuttgart, Würzburg und Nürnberg aus nicht angefahren werden, teilte die Bahn mit.

Auf folgenden Strecken kommt es demnach zu Ausfällen: München-Nürnberg-Erfurt-Berlin, Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München, Stuttgart-Mannheim-Frankfurt(M), München-Lindau-Bregenz-Zürich, Karlsruhe-Stuttgart-Crailsheim-Nürnberg und Augsburg-Kempten (Allgäu)-Oberstdorf. Zwischen Nürnberg und Würzburg verspäten sich die Züge.

Die Deutsche Bahn gab zudem bekannt, dass der Zugverkehr zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen eingestellt worden sei. Im Münchner S-Bahn-Netz bleibt die Strecke der S7 zwischen Wolfratshausen und Höllriegelskreuth nach einem Hangrutsch aufgrund der Regenfälle weiter gesperrt, die Aufräumarbeiten sollen noch bis Dienstag andauern.

Neue Warnung vor extremem Starkregen im Süden

Während sich die Lage mancherorts also langsam leicht entspannt, hat der Regen am Alpenrand am Montag noch einmal mit voller Wucht zugeschlagen. In den Regionen um Rosenheim und Miesbach in Oberbayern hat Starkregen am frühen Montagabend mehrere Straßen überschwemmt und Flüsse weiter ansteigen lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor extremem Unwetter in Form von Dauerregen und Gewittern.