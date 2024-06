"Kein Abenteuerspielplatz": Warnungen vor Katastrophentourismus

Oberbürgermeisterin dankt Helfern und Hotels

Nach schweren Überflutungen vor allem in Oberbayern und Schwaben hatte sich das Hochwasser zunehmend in den Osten Bayerns verlagert. In Regensburg verließen am späten Montagabend rund 200 Menschen ihre Häuser. Die betroffene Straße liegt in der Innenstadt direkt an der Donau. Dort sei der Untergrund durch den hohen Grundwasserspiegel stark aufgeweicht, teilte eine Sprecherin mit.

Deswegen bestehe die unmittelbare Gefahr, "dass die Hochwasserschutzelemente keinen Halt mehr haben, schlagartig versagen und die Straße geflutet wird". Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bedankte sich bei den Hilfskräften für die erfolgreichen Evakuierungen, außerdem bei den Hotels, die kostenfreie Unterkünfte zur Verfügung stellten.

Auch Passauer OB warnt: "Altstadt ist kein Abenteuerspielplatz"

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Passau, Jürgen Dupper (SPD), hatte die Bürger in einem Instagram-Appell aufgerufen, das Hochwassergebiet zu meiden. "Die Altstadt und die betroffenen Straßenabschnitte sind kein Abenteuerspielplatz", schrieb er am Montag. "Bitte schön: Wer in der Altstadt nichts zu tun hat, der möge da bitte fernbleiben. Und es ist auch fahrlässig, durch das Wasser zu watscheln. Sie wissen nicht, welcher Kanaldeckel schon vielleicht weggeschwemmt wurde, und es wäre jammerschade, wenn Sie auf Nimmerwiedersehen in der städtischen Kanalisation verschwinden würden."