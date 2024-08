Hitze-Check: Das wollen Aschaffenburg und Schweinfurt ändern

Schweinfurt schneidet noch schlechter ab

Im ebenfalls durch die Umwelthilfe als "schlecht" bewerteten Schweinfurt gibt es immerhin 330 Hektar öffentliche Grünflächen und 25.000 Bäume. In den vergangenen zehn Jahren seien laut Angaben der Stadt 30 Hektar neu dazugekommen. Trotzdem rangiert die Industriestadt auf Platz vier der heißesten Städte in Bayern mit einer Flächenversiegelung von fast 55 Prozent und etwas weniger Grün als in Aschaffenburg.

Doch immerhin plant die Stadt bereits gegenzusteuern: in den kommenden Jahren sollen laut der Stadt Schweinfurt nochmals 30 Hektar Grünfläche dazukommen – etwa im Bürgerpark. Die Hitzeschutz-Maßnahmen würden unter anderem die Grün-Blaue Infrastruktur im Gewerbegebiet Maintal, das Monitoring der Wasserversorgung der Stadtbäume mittels Sensoren und das Begrünungskonzept in der Innenstadt mit Baumkübeln umfassen.

Würzburg setzt auf Hitzeaktionsplan

Etwas besser im Ranking steht Würzburg da. Zwar stehen die Ampeln im "Hitze-Check" sowohl bei der Versiegelung als auch bei den Grünflächen auf orange, aber die Stadt bemüht sich weiter in den grünen Bereich zu rücken. Gelingen soll das mit einem Hitzeaktionsplan, den die Stadt seit 2023 zusammen mit dem Landkreis Würzburg verfolgt. Kurzfristige Maßnahmen, die laut Stadt bereits umgesetzt sind, sind beispielsweise die Aktivierung bzw. Neuschaffung von Trinkbrunnen, Refill-Konzepte in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel oder Sichtbarmachen der Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes zum Beispiel an Straßenbahn- und Bushaltestellen.

Bürgerinnen und Bürger sind gefragt

Im Jahr 2024 will die Stadt Würzburg das Trinkwassernetz weiter ausbauen, Flyer zum Umgang mit Hitze in mehreren Sprachen verteilen und mehrere Vorträge halten, heißt es Anfrage von BR24. Zudem fließe der Themenkomplex Hitzeanpassung auch kontinuierlich in die Bauleitplanung und in Stadtentwicklungsprojekte mit ein.

Auch beim Klimarundgang in Aschaffenburg betont die Klimaanpassungsmanagerin Antonia Pfeiffer, dass Bürger gerade mit der Gestaltung ihrer Gärten und Dächer viel zum Stadtklima beitragen können. "Je mehr grün, desto besser", sagt sie.