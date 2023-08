Hersbruck: "Melting Pot" für Gitarrenfreunde aus aller Welt

Das Internationale Gitarrenfestival in Hersbruck ist mittlerweile eine feste Größe innerhalb der Festivallandschaft. Ein Hauptgrund dafür ist die stilübergreifende Festivalausrichtung: Denn egal ob Folk, Jazz, Klassik, Pop oder Blues – Rumba, Tango, Salsa oder Flamenco – die Gitarre begeistert in jeder Stilrichtung und zwar Musikerinnen und Musiker sowie das Publikum gleichermaßen.

Jede und jeder ist willkommen

Die Offenheit des Festivalprogramms gegenüber den verschiedenen Musikrichtungen und künstlerischen Strömungen spiegelt sich auch im Angebot wider. "Begegnung von Etabliertem und Neuem soll das Festival jedes Jahr von Neuem in einen kreativen Melting Pot, einem Austausch- und Begegnungsort für Musiker, Musikstudenten und Musikliebhaber aus aller Welt verwandeln", so der künstlerische Leiter Johannes Tonio Kreusch.

Highlights aus dem Programm

Die Konzerte, teils mit internationalen Gitarrenvirtuosen, verteilen sich über die ganze Stadt. Beim Eröffnungskonzert am Samstagabend wird Gipsy-Jazz erklingen. Einer der Gitarristen ist der Brite Martin Taylor, der weltweit als die Nr.1 der Solo-Jazzgitarristen verehrt wird.

Die preisgekrönte spanische Tänzerin Ana Morales, wird mit ihren Flamenco-Show am kommenden Montagabend die Fans der Flamenco-Gitarre nach Hersbruck locken. Und am kommenden Mittwoch werden Mario "Mayito" Rivera und seine Band "Sons of Cuba" – einem Sextett von jungen Spitzenmusiker, eine geballte Ladung kubanische Salsa präsentieren. Außerdem im Programm Konzerte für klassische Gitarrenmusik, eine Fingerstyle-Night und Stipendiaten-Konzerte.

Workshops mit den Stars

Neben den Konzerten finden die gesamte Woche über Sessions, Masterclasses, Workshops und Einzelunterricht statt. Rund 100 Laien- und Profigitarristen, die aus ganz Deutschland anreisen, wollen dabei von den ganz Großen ihres Fachs lernen.

Heilkraft der Töne

Bei der "Hersbruck Musik Akademie" beleuchten international bekannte Dozenten neueste wissenschaftliche und pädagogische Erkenntnisse im Bereich der Musikwissenschaft, der Musikpsychologie, Musikmedizin oder Musizierpraxis. "Vermittelt werden auch die neuesten Herangehensweisen, zum Beispiel zur richtigen Körperhaltung beim Gitarrenspielen, die neuesten Gitarrentechnik oder die neuesten Erkenntnisse zur Heilkraft der Musik", so Festivalleiter Johannes Tonio Kreusch.

Musik verbindet

Das Internationale Gitarrenfestival Hersbruck will mit Musik verbinden. Es endet am kommenden Freitag mit einem Latino-Konzert. Mit dabei sein wird unter anderem auch die Grammy-Preisträgerin aus Guatemala, die Singer-Songwriterin Gaby Moreno.