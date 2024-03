Heißer Geschmack: Europas beste Chili-Soße kommt aus Günzburg

Chilis als gesunde Multitalente

Gekocht werden die geschmackvollen Kreationen in der extra eingebauten Küche im Keller. Und zwar mit Schutzanzug, Handschuhen und teilweise sogar mit Maske. Denn die Chilis haben es in sich. Das Capsaicin, der Stoff, der die Chilis scharf macht, reizt Augen und Atemwege, wenn es in konzentrierter Menge auftritt, erklärt Strobl.

Aber in geringerer Dosis sei es gesund. Capsaicin regt die Durchblutung an, sagt Heidrun Schubert, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern in der BR-Sendung "Gesundheit". Auch im Magen. Darum macht Chili fettes Essen leichter verdaulich. Außerdem sei es entzündungshemmend und auf Capsaicin auf Pflastern entspannt verspannte Muskeln, erklärt Andreas Strobl.