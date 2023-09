Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Großflächiger Stromausfall in Teilen von Weiden

Weite Teile des Stadtgebiets in Weiden in der Oberpfalz waren am Samstagabend von einem Stromausfall betroffen. Die Integrierte Leitstelle (ILS) Oberpfalz-Nord meldete eine Störung im Mittelspannungsnetz, die gleich mehrere Trafos lahmlegte.