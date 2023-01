Große Feuerwehreinsätze in Landshut und Vilsbiburg: Eine Tote

Am späten Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag gab es in der Stadt und dem Landkreis Landshut zwei Großeinsätze für Feuerwehr und Rettungskräfte. Eine Frau und vier Haustiere starben.

Stadt Landshut: 63-Jährige stirbt bei Löschversuch

Gegen 22 Uhr war in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Landshut starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, fanden Feuerwehrleute eine 63-jährige Frau neben dem Brandherd im Keller. Sie hatte offenbar noch versucht, zu löschen – starb aber dabei an einer Rauchgasvergiftung. Das Feuer ging nach aktuellem Ermittlungsstand von elektronischen Geräten aus. Der genaue Hergang muss von der Kriminalpolizei noch ermittelt werden.

Um das Feuer zu löschen musste die Feuerwehr den gesamten Keller fluten, berichtet die Polizei. Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in Notunterkünften untergebracht. Mindestens drei Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.