Gewagtes Experiment: Bio-Kümmel aus Bayern

Mittlerweile auch Mohn und Koriander aus Bayern

Der Bezug von Rohstoffen aus möglichst regionaler ökologischer Landwirtschaft spielt insbesondere bei Bio-Bäckereien eine große Rolle. In den letzten Jahren wurde deshalb auch der Anbau von Saaten und Gewürzen aus Bayern vorangetrieben. So gibt es laut Heidi Kelbetz von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) mittlerweile einige Biobauern, die nicht opium-fähige Mohnsorten anbauen. Denn durch das Anbauverbot sei auch diese Kultur in Deutschland fast in Vergessenheit geraten. Ein kleiner Familienbetrieb aus der Oberpfalz baue beispielsweise regionalen Bio-Mohn an.

Eine anderer Betrieb aus dem oberbayerischen Fischbachau hat laut LVÖ derzeit zum Beispiel Bio-Koriander im Angebot. Außerdem seien auch Kürbis- und Sonnenblumenkerne zunehmend aus heimischem Anbau verfügbar.

Bio-Brot muss nicht 100 Prozent ökologisch sein

Grundsätzlich gilt laut EU-Ökoverordnung: Ein Bio-Produkt muss nur zu mindestens 95 Prozent aus Zutaten aus ökologischer Erzeugung bestehen. Konkret bedeutet das also: Bei einem Bio-Brot können fünf Prozent der Zutaten konventionellen Ursprungs sein. "Hintergrund ist hier die eventuell fehlende Verfügbarkeit von Bio-Ware. Es ist also möglich, ein Bio-Brot mit Kümmel aus konventionellem Anbau zu backen", so Heidi Kelbetz von der LVÖ weiter.

Eine Rolle spiele dabei auch die geografische Herkunft der Zutaten. Hierzu gebe es in der EU-Verordnung keine Vorschriften. "Schließlich kann man auch in Europa zertifizierte Bio-Schokolade kaufen, auch wenn in Europa definitiv kein Kakao wächst."

Laut einem Sprecher der Bäko-Verbundgruppe, dem Fachgroßhandel für Bäckereien und Konditoreien, trifft das auch auf Kümmel zu. Die Länder Tschechien, Ungarn, Litauen, Ukraine und Ägypten zählten derzeit zu den hauptsächlichen Ursprungsländern für den Bezug von Kümmel.

Heimischer Kümmel-Anbau - Ein mutiges Experiment

Noch ist unklar, wie sich der Kümmel auf Jakob Lipps Feld im Landkreis Mühldorf entwickelt. Demnächst wird er nach Österreich in eine spezielle Trocknungsanlage gebracht. Offen ist dabei auch noch, ob sich die Samen dann überhaupt so einfach ernten lassen. Beim Abmähen der Kümmelstauden hilft jetzt erst einmal der Nachbar, er ist "richtiger" Landwirt und hat die entsprechenden Geräte und Fahrzeuge.

Und wenn wirklich alles gut läuft - was macht man denn mit so viel Kümmel? Jakob Lipp lacht: "Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht." Nur eins ist schon sicher: Nach der Ernte soll es erst einmal einen Schweinsbraten mit (Kümmel-)Krautsalat geben. Und dann, so hofft Lipp, finden sich in der Region vielleicht noch ein paar Bäckereien, die Bedarf an Bio-Kümmel aus Bayern haben.