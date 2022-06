Gerichtsverhandlung auf der Saurüssel-Alm

Ungewöhnlicher Gerichtstermin in den Bergen: Der "Verein zum Schutz der Bergwelt" verlangt, dass die Baugenehmigung für den Umbau und die Nutzungsänderung der bisher Söllbachaualm genannten landwirtschaftlichen Almhütte zurückgenommen wird und ist deshalb vor Gericht gezogen. Erteilt hatte diese Genehmigung am 30.8.2021 das Landratsamt Miesbach. Beklagter ist demnach der Freistaat Bayern. Das Verfahren wird vom Verwaltungsgericht München geführt, den Vorsitz hat Cornelia Dürig-Friedl. Beim Termin auf der Alm im Bergwald über Bad Wiessee ging es dem Gericht darum, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen und die Argumente von Klägern und Beklagten zu hören. Eine weitere Verhandlung wird es nicht geben, eine Entscheidung wird zeitnah fallen und voraussichtlich schon am Freitag in Grundzügen bekanntgegeben.

Die Verwaltungsrichterin wanderte mit Beisitzern und anderen Mitgliedern des Gerichts vom Parkplatz in Bad Wiessee der neuen Beschilderung folgend zur Alm, um die Wege in Augenschein zu nehmen, die auch Gegenstand der Klage sind. Vor der Almwirtschaft, die seit Oktober in Betrieb ist, versammelte sich eine Gruppe von etwa 25 Beteiligten zu dieser besonderen Gerichtsverhandlung. Für die Klagepartei sprach der geschäftsführende Vorsitzende des "Vereins zum Schutz der Bergwelt", Rudolf Erlacher, mit Anwältin, das Landratsamt war mit Beamten der Naturschutzbehörde und Rechtsbeistand vertreten. Die Hauptfigur des Verfahrens kam persönlich zum Anlass des Streits: Franz Josef Haslberger, Unternehmer aus Freising und Großgrundbesitzer im Tegernseer Tal. Ein Interview lehnt er ab, Fotos dürfen nicht gemacht werden.