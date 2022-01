Gerd-Müller-Statue kommt vor Nördlinger Stadttor

Lebensgroß und in Bronze gegossen, so soll im Sommer der verstorbene Fußball-Weltmeister Gerd Müller in seiner schwäbischen Geburtsstadt Nördlingen verewigt werden. Der Stadtrat hat über den Standort abgestimmt und jetzt ist klar: Die Gerd-Müller-Statue kommt vor das Berger Tor – eines der fünf Stadttore, der noch komplett erhaltenen Nördlinger Stadtmauer.

Bolzplatz aus Gerd Müllers Kindheit

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner (PWG) sagte dem BR, der Vorschlag für den Standort gehe auf den Jugendfreund Gerd Müllers, Rudi Beck, zurück. Der war als Bub oft dabei, wenn Gerd Müller nach der Schule mit seinen Freunden zum Kicken ging.

Einer der Treffpunkte war eben der Platz vor dem Berger Tor. Der liegt nur rund 100 Meter von dem Haus entfernt, in dem Müller aufgewachsen ist.

Erinnerung an Müller nicht für Marketing missbrauchen

Der Stadt sei es wichtig gewesen, die Bronze-Statue nicht zu Marketingzwecken mitten auf dem Markplatz aufzustellen, sondern dass es einen authentischen, biographischen Bezug gebe, sagte Oberbürgermeister Wittner dem BR.

Zur Auswahl stand auch ein kleiner Platz am Stänglesbrunnen, direkt an Müllers früherem Wohnhaus. Der zuständige Bauausschuss des Stadtrats stimmte am Ende aber mit 9:7 Stimmen für das Berger Tor. Und ein "Tor" würde ja sowieso perfekt zum "Bomber der Nation" passen, sagt Wittner.

Haare im Gesicht: Pose für Statue wurde überarbeitet

Die lebensgroße Bronze-Statue wird nach dem Entwurf des Aschaffenburger Künstlers Herbert Deiss gegossen. Ursprünglich sollte sie einem berühmten Foto nachempfunden sein, das Müller einen Augenblick nach der Schussabgabe zu seinem Siegtreffer im WM-Finale 1974 zeigt.

Da Müller auf dem Foto aber unter anderem die Haare im Gesicht liegen, hat der Künstler sozusagen den Bruchteil einer Sekunde zurück gespult. Die Statue zeigt Müller nun in dem Moment direkt vor der Schussabgabe – eine Pose wie aus dem Fußball-Lehrbuch.

FC Bayern München und DFB spenden für Statue

Das Gesamtprojekt kostet rund 50.000 Euro. Den Großteil davon übernehmen laut der Stadt Nördlingen Sponsoren. Auch Müllers langjähriger Verein, der FC Bayern München, gehört zu den Spendern. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beteiligt sich mit 10.000 Euro.

Die Einweihung der Statue ist für den 15. August geplant – Gerd Müllers erstem Todestag. Die Stadt rechnet dann mit vielen Gästen und hofft darauf, dass vielleicht auch ein paar prominente Gesichter des FC Bayern die Zeit finden, nach Nördlingen zu reisen.