Gegen das Kneipensterben: Die"Rolling Boazn" von Max und Tobi

Maßgeschneiderte Schankanlage von Camba aus dem Chiemgau

Auf die Brauerei Camba, in Seeon-Seebruck, im Kreis Traunstein sind sie gekommen, weil Tobi hier mal bei einer Brauereiführung dabei war. Sie schreiben also eine E-Mail an die Geschäftsführung und die ist begeistert von der Idee. Ein absolutes Match für die Burschen und ihre Boazn: Camba bietet Biervielfalt, mit immer mindestens 25 Produkten im Sortiment, gleichzeitig werden dort beim zugehörigen Brauereianlagen-Hersteller BrauKon individuelle Schankanlagen gebaut. Christian Nuber, Geschäftsführer von Camba Bavaria, sagt, er war sofort von der Idee begeistert. Nuber sieht viel Potenzial in der mobilen Bar, deshalb unterstützt die Brauerei die beiden Neumarkter.

Ausschenken will gelernt sein

Vor ein paar Wochen haben Max und Tobi die "Rolling Boazn" vom Schankanlagen-Einbau wieder abgeholt. Eine Woche hat der Einbau der Anlage, mit vier Zapfhähnen plus Technik, gedauert. Um mit dem neuen Equipment überhaupt umgehen zu können, mussten die beiden erstmal in die Technik eingeführt wurden. Inklusive Fassanstich, reinigen, ausschenken und ein wichtiger, großer Punkt: die Hygiene. Zuvor haben sie schon die Infektionsschutz-Belehrung, die man braucht, wenn man Lebensmittel verkaufen will, absolviert. Die ganze Theorie, die sie in den vergangenen Monaten gelernt haben, müssen die Ausschank-Neulinge jetzt üben, bis es Ende Mai mit dem Programm losgeht.

Boazn soll mit Live-Musik Kulturprogramm für breite Masse bieten

Ab 30. Mai soll das Fahrzeug dann alle zwei Wochen am Stadtplatz stehen, inklusive wechselndem Kulturprogramm und Bier-Vielfalt, das ist der Boazn-Plan. Natürlich gibt es auch Nichtalkoholisches, wie Limo und Spezi, zumal das Programm alle Generationen ansprechen soll. Der Fokus liegt sowieso auf der Musik, sagt Tobi Gruber. Man will mit der Boazn eine Bühne schaffen, für Künstler, Musiker und Singer-Songwriter. Los geht es am ersten Abend der "Rolling Boazn" mit Live-Musik von der Band "Mapa". Mieten kann man die mobile Kneipe dann auch, die 20.000 Euro Investition wollen die Gründer Max Atzenbeck und Tobi Gruber so wieder ausgleichen.