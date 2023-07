Gedenkgottesdienst für Bodybuilding-Influencer Jo Lindner

Etwa 180 Angehörige, Freunde und Trauergäste haben sich an diesem Samstag in Cham von Bodybuilding-Influencer Johannes "Jo" Lindner verabschiedet. Der Gedenkgottesdienst fand in der Pfarrkirche St. Jakob statt. Mittels persönlicher Musikstücke und einer eingespielten Sprachnotiz konnten die Gäste auf diese Weise Johannes Lindner nochmals nahe sein.

Beerdigung im kleinen Kreis

Beerdigt worden war Lindner bereits zuvor, die Familie hatte sich in Stille und im kleinen Kreis verabschiedet. Lindner war in seiner Wahlheimat Thailand eingeäschert worden. Dort wurde ein Teil seiner Asche verstreut. Der andere Teil befindet sich, nach der Überführung vor einigen Tagen, nun im Familiengrab in Cham.

Überraschender Tod mit 30 Jahren

Jo Lindner war Ende Juni mit 30 Jahren überraschend in der thailändischen Hauptstadt Bangkok an einem geplatzten Aneurysma (krankhafte Aussackung einer Schlagader) gestorben. Das hatte seine Freundin im Internet mitgeteilt.

Tage vor seinem plötzlichen Tod infolge des unentdeckten Aneurysmas hatte "Joesthetics" über Nackenschmerzen geklagt. Seinen letzten Beitrag hatte er nur wenige Tage zuvor abgesetzt. Darauf ist er als junger Mann zu sehen, am Anfang seiner Sportkarriere. Dieser Post wurde mittlerweile über Hunderttausend Mal kommentiert. Fans bekunden darin ihr Beileid mit Sätzen wie "Rest in Peace Jo" und "Danke, dass du so viele Menschen auf der Welt unterhalten hast". Viele Prominente drückten ihr Mitgefühl aus, unter ihnen der Musiker DJ Jeezy, die Sängerin Ines und der Mountainbiker Lukas Knopf.

Influencer bekannt für Muskeltrick

Seine rund acht Millionen Follower auf Instagram und seine eine Million Abonnenten auf YouTube begeisterte er vor allem mit Inhalten zu den Themen Bodybuilding und Fitness. Eine Besonderheit demonstrierte Lindner immer wieder in seinen Videos: Er konnte besonders gut einzelne Muskelstränge isoliert und gezielt bewegen und so Wellenbewegungen der Haut simulieren.

Vom Funsport zum Kraftsport

Geboren wurde Jo Lindner in Cham in der Oberpfalz. Als Jugendlicher betreibt er die Radsportvariante "Dirt Jump", springt über Erdhügel mit dem BMX-Rad. Außerdem, so schilderte es Lindner vor einem Jahr in einem YouTube-Video, hilft er seinem Vater auf dem Bau, schleppt schwere Ziegel. Nach einer Verletzung tauscht er mit 18 Jahren das BMX-Rad gegen Hanteln, wird Kraftsportler und arbeitet nebenbei als Türsteher. Er versucht sich auch im professionellem Bodybuilding. 2017 belegt er bei den Bayerischen Bodybuilding-Meisterschaften den achten Platz.