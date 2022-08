Gasflasche explodiert - Acht Verletzte, einer davon schwer

Auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Neumarkt i.d. Opf ist es in der Nacht zu einer Verpuffung an einer Gasflasche gekommen. Ein Bewohner erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper, so ein Polizeisprecher.

Wohnungsinhaber hat schwere Verbrennungen

Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Sieben weitere Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ursache womöglich "unsachgemäßer Umgang mit Gasflasche"

Die Schadenshöhe dürfte laut einem Polizeisprecher im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Die genaue Ursache für die Explosion ist noch unklar, die Polizei geht aber bisher von einem „unsachgemäßen Umgang mit der Gasflasche“ aus.