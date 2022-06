Tausende feiern Fronleichnam in Bayern – zu Lande und zu Wasser

Tausende Katholiken begingen am Donnerstag in den Städten und Dörfern Bayerns mit Gottesdiensten und Prozessionen den Feiertag Fronleichnam. In München feierte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, eine Messe in der Innenstadt, an der auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilnahm.

Gebet für den Frieden und die Menschen in der Ukraine

"Wir beten für den Frieden und bangen mit den Menschen in der Ukraine", sagte Söder in München. Der Glaube sei in Bayern tief verwurzelt und lebe von Begegnung. "Fronleichnam führt uns zusammen. Es ist ein wichtiger Feiertag im gesamten Freistaat", so der Ministerpräsident, der selbst Protestant ist.