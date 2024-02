Friedliche Demos, spezieller Politiker-Schutz: Polizei zufrieden

Die Münchner Sicherheitskonferenz wird jährlich von Demonstrationen und Protesten begleitet: Die Münchner Polizei zeigte sich am Sonntagmittag in einer ersten Bilanz sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf rund um die 60. Sicherheitskonferenz.

Sicherheitskonferenz für Polizei "Veranstaltung der Superlative"

Insgesamt waren über 5.000 Polizeikräfte im Einsatz, darunter zahlreiche Beamte aus elf anderen Bundesländern zur Unterstützung. So aufwendig war das Expertentreffen bereits vergangenes Jahr bewacht worden. Andreas Franken, Sprecher des Polizeipräsidiums München, bezeichnete die diesjährige Sicherheitskonferenz für die Polizei als eine "Veranstaltung der Superlative": 95 Menschen standen unter besonderem Schutz.

Rund 1.200 Gullydeckel seien überprüft und versiegelt, 800 Sperrgitter aufgebaut und Schutzmaßnahme in 18 Hotels getroffen worden. Wegen Parkverstößen in der Sperrzone seien 120 Autos abgeschleppt und 200 Strafzettel verhängt worden.

Besonders hohe Schutzmaßnahmen für bestimmte Politiker

Zudem war die Polizei für 230 Lotsenfahrten zuständig. Dabei werden Tagungsgäste zum Veranstaltungsort in der Innenstadt oder zum Hotel begleitet. Ein Novum war dabei die hohe Anzahl von sogenannten freien Fahrten, bei denen Fahrzeugkolonnen ohne Halt durch die Stadt geleitet werden. Die Polizei begleitete seit Freitag zwölf solcher Fahren, bei der über 500 Polizeikräfte im Einsatz waren, so Franken.

Für diese freien Fahren wird die betroffene Strecke, zum Beispiel Richtung Flughafen, vorübergehend komplett gesperrt. Die Schutzmaßnahme wird für Staatsgäste ergriffen, für die die höchste Sicherheitsstufe gilt. In diesem Jahr waren das laut Polizei drei Personen, so viele wie noch nie. Namen wurden in dem Zusammenhang nicht genannt. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, dürfte jedoch auf der Liste gestanden sein.

Polizei zufrieden: Friedliche Demos mit über 7.000 Teilnehmern

Insgesamt beteiligten sich am Samstag mehr als 7.000 Personen an verschiedenen Demonstrationen in der Innenstadt, die sich teils gegen die Sicherheitskonferenz richteten, für die Unterstützung der Ukraine oder zu Frieden aufriefen. Die Versammlungen seien nahezu störungsfrei gewesen, erklärte Andreas Franken. Es habe nur vereinzelte Strafanzeigen gegeben.

Groß-Demos am Samstag mit unterschiedlichen Zielen

Auf dem Odeonsplatz versammelten sich zur Kundgebung "Gemeinsam gegen den Krieg" laut Polizeiangaben rund 3.000 Ukraine-Unterstützer. An der Demonstration teilgenommen haben auch prominente Redner, darunter Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) oder Anton Hofreiter (Die Grünen). Wie die Polizei berichtet, zog zeitlich ein Demonstrationszug mit rund 2.500 Teilnehmern vom Stachus am Odeonsplatz vorbei in Richtung Marienplatz. Zu dieser Versammlung hatte das "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" aufgerufen. Das Bündnis bezeichnet die Sicherheitskonferenz als "Treffen von Kriegstreibern".

Darüber hinaus haben sich nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Menschen auf dem Königsplatz versammelt. Sie sind dem Aufruf von "München steht auf" gefolgt - unter dem Motto "MachtFrieden!". Laut Polizei sind Teile der Anwesenden eher dem politisch rechten, prorussischen Lager zuzuordnen. Das Bündnis wird in Teilen der Querdenker-Szene zugeschrieben.

Video: Friedliche Demos am Rande der Sicherheitskonferenz