Freilichtmuseum Glentleiten startet in die Saison

Die Winterpause ist vorbei, das Freilichtmuseum Glentleiten bei Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen öffnet seine Tore.

Workshops zum Jodeln oder Alphornblasen

Knapp 100 Veranstaltungen und Workshops haben die Museumsmacher aus Großweil ins neue Programm für dieses Jahr gepackt. Neu sind die regelmäßigen Kochveranstaltungen im Starkerer Stadel oder auch Workshops zum Jodeln oder Alphornblasen. Dabei auch Altbekanntes wie der Mühlentag oder die Kirchweih oder der Glentleitner Christkindlmarkt. Wichtig für das Museum sind auch die Sonderausstellungen, die mit Luftbildern von landwirtschaftlichen Flächen unter der Überschrift "Bauernmalerei" in die Saison starten.

Nachhaltigkeit und Energieknappheit - früher ganz normal

Die neue Direktorin Julia Schulte to Bühne sagte dem BR, dass es auch wichtig sei, dass das Museum mit seinen Themen in der öffentlichen Diskussion über Energiekrisen und Nachhaltigkeit wahrgenommen werde. "Die Menschen in früheren Jahrhunderten haben auch mit diesen Problemen zu kämpfen und zu leben gehabt", so die Direktorin.

Ziel: Rund 150.000 Besucher bis zum Advent

Die Eintrittspreise bleiben stabil. Erwachsene zahlen so wie letztes Jahr 9 Euro für das Tagesticket, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren sind frei. Das Parken am Gelände oberhalb von Großweil zwischen Kochel und Murnau bleibt gratis. Die Direktorin hofft, dass die Besucherzahlen das Niveau der Vor-Coronazeit erreichen und bis zum 1. Advent bis zu 150.000 Menschen das Freilichtmuseum besuchen werden.