Freie Wähler gegen CSU: Der Kampf um die Stimmen

Indra Baier-Müller versucht gerade etwas, das bisher noch nie gelungen ist. Die 53-Jährige ist Politikerin bei den Freien Wählern und will in den kommenden Bundestag einziehen. Seit vier Jahren ist sie als Landrätin im Oberallgäu permanent in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern dort, nun will sie ihr Wissen in die Bundespolitik einbringen. "Es sind viele Gesetze in den vergangenen Jahren verabschiedet worden, die uns hier vor extreme Herausforderungen stellen", sagt sie im BR-Politikmagazin Kontrovers. "Die Migration, aber auch viele andere Bereiche, wo wir merken, dass wir mehr vernünftige und basisorientierte Entscheidungen benötigen würden."

Strategiewechsel bei den Freien Wählern: Direktmandate statt Fünf-Prozent-Ziel

Baier-Müllers Vorhaben ist Teil der neuen Strategie ihres Parteichefs Hubert Aiwanger. Drei Mal hat dieser versucht, mit den Freien Wählern in den Bundestag zu kommen, drei Mal ist er an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nun hat er einen anderen Plan: Er will bundesweit drei Direktmandate holen. Wenn das gelingt, kann eine Partei auch mit weniger als fünf Prozent in den Bundestag einziehen.

Aiwanger im Kontrovers-Interview: "Das wird klappen"

Im Kontrovers-Interview bekräftigt Hubert Aiwanger seine Strategie. "Wir haben sehr starke Kandidaten in den Stimmkreisen", sagt der Freie-Wähler-Chef. "Ich gehe davon aus, dass wir mindestens drei Mandate holen. Das wird klappen." Außerdem geht Aiwanger davon aus, dass seine Partei auch generell besser abschneiden wird als 2021. Sein Ziel: Auf Bundesebene an der Seite der Union regieren. "Ich hoffe, dass die CSU endlich erkennt, dass wir ihr Partner sind und nicht ihr Gegner."