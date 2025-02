Neues Wahlrecht: So funktioniert die Bundestagswahl 2025

Bundestagswahl 2025: So wird gewählt

21.02.2025, 10:13 Uhr Bildbeitrag

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar gibt es ein paar Neuheiten. Am gravierendsten: Weil es keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr gibt, gehen einige Direktkandidaten leer aus, obwohl sie gewonnen haben. Was Sie zum Wahlsystem wissen müssen.