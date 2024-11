Fabrik in Plattling lahmgelegt: Zucker-Produktion steht still

Seit Samstagmorgen läuft in der Zuckerfabrik in Plattling nur noch wenig. Eine gebrochene Rührwerkswelle sorgt dafür, dass aktuell kein Kristallzucker produziert werden kann. Die Anlieferung von Zuckerrüben wurde deshalb gestoppt. Werkleiter Johannes Stadler erklärte BR24, dass die Fabrik derzeit auf die Weiterverarbeitung von Dicksaft, einem Zwischenprodukt in der Zuckerproduktion, umgestellt hat. Die Produktion von Kristallzucker steht still.

Im Bild: Die Arbeit in der Zuckerfabrik

30.000 Tonnen Rüben müssen schnell verarbeitet werden

Auf dem Gelände lagern derzeit mehr als 30.000 Tonnen Zuckerrüben. Doch die Zeit drängt: Sie müssen schnell weiterverarbeitet werden, weil sie nicht lange gelagert werden können. Der Werksleiter gibt sich jedoch optimistisch, dass die Reparatur der Anlage bis spätestens Freitag abgeschlossen sein wird. Dann könnte die Fabrik wieder die normale Zuckerproduktion aufnehmen. Bis dahin sollte sich der Zustand der Rüben nicht verschlechtern.

Saison wird am Ende verlängert

Um die ausgefallenen Produktionstage zu kompensieren, wird Südzucker die Saison im Januar verlängern. So sollen keine Verluste entstehen, und die ausgefallene Produktion wird nachgeholt. In der regulären Saison von September bis Januar verarbeitet die Fabrik täglich bis zu 17.000 Tonnen Zuckerrüben. Sie werden in der Anlage gewaschen, der Zucker herausgewaschen und kristallisiert.