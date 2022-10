Frau fährt Zehnjährigen an – Kind merkt sich Kennzeichen

Der Junge war am Freitagnachmittag zusammen mit anderen Schulkindern in Obervolkach (Lkr. Kitzingen) auf dem Nachhauseweg. Laut Polizei überquerten sie gemeinsam eine Straße, als eine 18-jährige Autofahrerin in die Straße einbog und den Zehnjährigen mit geringer Geschwindigkeit frontal erfasste. Die junge Frau kümmerte sich kurz um das Kind und fuhr dann weiter. Der leicht verletzte Junge ging anschließend nach Hause und wurde zur Sicherheit noch einmal ins Krankenhaus gebracht.

Kind merkt sich Kennzeichen und Autofarbe

Weil sich ein anderes Kind Teile des Kennzeichens und die Autofarbe gemerkt hatte, konnte die Polizei die flüchtige Fahrerin nur eine halbe Stunde später ausfindig machen. Die 18-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.