Frankonia-Brunnen vor Würzburger Residenz wieder Bauzaun-frei

Fast wie neu steht er vor dem barocken Residenzschloss im Herzen von Würzburg: der Frankoniabrunnen, den die Bürger ihrem Prinzregenten Luitpold zu seinem 70. Geburtstag widmeten. Rund drei Jahre war er hinter Bauzäunen verborgen und wurde aufwändig restauriert. Seit heute erstrahlt er für jeden gut sichtbar in neuem Glanz, denn der Bauzaun wurde heute abgebaut.

"Wasser marsch" zum UNESCO-Welterbetag

Pünktlich zum UNESCO-Welterbetag am 05. Juni 2022 soll es dann so weit sein: aus dem Frankonia-Brunnen vor dem Würzburger Weltkulturerbe soll wieder Wasser sprudeln. Zumindest testweise. Denn die aufwändigen Restaurierungsarbeiten am Brunnen sind noch nicht vollständig abgeschlossen, heißt es aus dem Bayerischen Heimatministerium. Im Anschluss an den Welterbetag wird das Wasser für die Restarbeiten wieder abgelassen. Voraussichtlich ab August soll der Brunnen dann endgültig wieder in seinem vollen Glanz erstrahlen, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Kalkschichten auf Bronzefiguren

Die Restaurierung des Brunnes war notwendig, da die Bronzefiguren, die der Bildhauer Ferdinand von Miller im Jahr 1894 schuf, über die vielen Jahre von Kalkablagerungen überzogen waren. Auch von den anderen Natursteinoberflächen wurden die Kalkkrusten entfernt. Parallel dazu wurde die Brunnentechnik grundlegend saniert. Rund 500.000 Euro hat die Restaurierung gekostet. Sie erfolgte unter der Projektleitung des Staatlichen Bauamts Würzburg und wurden denkmalfachlich von der Bauabteilung und vom Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut.

Großes Programm zum UNESCO-Welterbetag

Zum UNESCO-Welterbetag am 05.Juni öffnet die Würzburger Residenz ihre Pforten und lädt alle Interessierten zum Entdecken, Ausprobieren und Staunen ein: "Die Besucherinnen und Besucher erwartet zu diesem Anlass neben dem frisch restaurierten Frankoniabrunnen auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie, bei dem die Residenz Würzburg kostenlos besichtigt werden kann", kündigt Heimatminister Füracker an. Am Pfingstsonntag gestaltet die Bayerische Schlösserverwaltung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren einen abwechslungsreichen Tag rund um die Residenz und den Hofgarten Würzburg mit Aktionen zum Schauen, Selbermachen und Verstehen.