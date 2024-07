Florian von Brunn tritt als SPD-Landeschef zurück

Eigentlich wollte Florian von Brunn sich bis mindestens Dienstag Zeit lassen mit seiner Entscheidung, ob er auch den Vorsitz der Bayern-SPD abgeben wird. Vergangenen Mittwoch hatte ihm die Landtagsfraktion das Vertrauen für den Vorsitz entzogen, neu gewählt wird in der Fraktion am kommenden Dienstag.

Nun hat der SPD-Spitzenpolitiker den Bayerischen Rundfunk darüber informiert, am Montagnachmittag dem Landesverband offiziell seinen Rücktritt als Co-Chef der Bayern-SPD mitzuteilen.

Rücktritt mit Ansage

Wörtlich schreibt von Brunn, er wolle am Montagnachmittag "im Anschluss an die Mitarbeiterversammlung der BayernSPD in Nürnberg offiziell meinen Rücktritt als Vorsitzender der BayernSPD bekanntgeben". Zuvor werde er sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verabschieden, mit denen er "mehr als drei Jahre zusammengearbeitet und einen herausfordernden Landtagswahlkampf gemeistert" habe.

Von Brunn spricht von "persönlichen Verletzungen"

Es sei an der Zeit, "persönliche Verletzungen" zurückzustellen, so von Brunn. Öffentliche Streitereien würden die Partei nicht weiterbringen. Und: "Es gilt, jetzt aus dem Teufelskreis der letzten Jahre von Kampfkandidaturen und innerparteilichen Gegnerschaften auszusteigen."

Damit reagiert von Brunn auf den Vertrauensentzug in der Landtagsfraktion, die er – ebenso wie den Landesverband – rund drei Jahre lang führte. Von Brunn selbst hatte sich damals in einer Kampfkandidatur gegen den damaligen Fraktionschef Horst Arnold an die Spitze der Landtagsabgeordneten gesetzt. Die Mehrheit für den ehrgeizigen von Brunn war damals bereits knapp. Seitdem waren intern immer wieder sein Führungsstil und mangelnde Teamfähigkeit kritisiert worden.

SPD-Landesvorstand tagt außerordentlich

Die Nachricht seines Rücktritts ist offenbar abgestimmt auf eine kurzfristig einberufene Krisensitzung des gesamten Vorstands der Bayern-SPD am heutigen Sonntagvormittag. Ob von Brunn selbst daran teilnimmt, ist unklar. In der Schalte dürften die Vorstandsmitglieder nun diskutieren, wie der Landesverband weitermachen will. Denkbar sind dabei zwei Szenarien.

Führt Ronja Endres die Bayern-SPD künftig alleine?

Szenario Nummer eins: Die bisherige Co-Chefin Ronja Endres macht erst einmal als alleinige Landeschefin weiter. Das wäre rechtlich möglich, da die beiden in getrennten Wahlgängen von den Delegierten eingesetzt wurden. Dafür spricht, dass Anfang 2025 ohnehin die turnusgemäße Neuwahl des Landesvorstands ansteht. Und, was aus der Partei ebenfalls zu hören ist: Sollten jetzt schnelle Neuwahlen stattfinden, könnte das Unruhe hineinbringen in die aktuell laufende Listenaufstellung für die Bundestagswahl.

In seinem Statement wirbt der scheidende Landeschef Florian von Brunn indirekt für diese Lösung. Er baue auf "eine breite Unterstützung für meine bisherige Co-Vorsitzende Ronja Endres, die die BayernSPD hervorragend führen wird", so von Brunn.

Tritt der gesamte Vorstand zurück?

Denkbar ist aber auch ein klarer Schnitt in der Bayern-SPD. Dafür müsste der gesamte Parteivorstand zurücktreten. Ein Sonderparteitag müsste kurzfristig einberufen werden. Wer von Brunn und gegebenenfalls auch Endres dann beerben könnte, ist dabei völlig unklar. Zuletzt hatte niemand in der Partei Ambitionen gezeigt, das Duo ablösen zu wollen. Auch wenn zumindest von Brunn seit dem historisch schwachen Abschneiden im vergangenen Herbst bei der Landtagswahl angezählt schien.

Von Brunn will Holger Grießhammer als Fraktionschef unterstützen

Bei der Landtags-SPD hingegen hat bereits mit Holger Grießhammer ein Abgeordneter seine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz bekannt gegeben. Die Wahl ist für Dienstag anberaumt. Auch zu dieser Personalie äußerte sich von Brunn: Er "unterstütze" die Kandidatur von Holger Grießhammer als seinen Nachfolger und wünsche ihm "ein am besten einstimmiges Votum".