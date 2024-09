Hochrechnung: FPÖ stärkste Kraft bei Wahl in Österreich

Die rechtspopulistische FPÖ wird laut Hochrechnung erstmals bei einer Parlamentswahl stärkste politische Kraft in Österreich. Die Rechtspopulisten legen auf 29,2 Prozent zu nach 16,2 Prozent im Jahr 2019. Die FPÖ liegt somit weit vor der konservativen Kanzlerpartei ÖVP, die den Angaben zufolge 26,3 Prozent erreicht, wie aus Daten des Instituts Foresight im Auftrag des ORF hervorgeht (externer Link). 2019 waren es bei der ÖVP noch 37,5 Prozent.

SPÖ drittstärkste Kraft

Die sozialdemokratische SPÖ kommt auf 20,6 Prozent nach 21,2 Prozent. Die Grünen, zuletzt Juniorpartner in einer Koalition mit der ÖVP, verlieren auf 8,7 Prozent nach 13,9 Prozent. Die liberalen NEOs liegen bei 9,1 Prozent. Die Hochrechnung umfasst auch eine Briefwahlprognose und hat eine Schwankungsbreite von etwa zwei Prozentpunkten.

Ungewiss, ob FPÖ Koalitionspartner findet

Die FPÖ war schon mehrmals an der Regierung in Wien beteiligt, allerdings bisher nur als Juniorpartner. Sollten sich die Hochrechnungen bestätigen und die Rechtspopulisten tatsächlich stärkste Kraft im österrechischen Nationalrat werden, ist dennoch ungewiss, ob es dem stramm rechten Parteichef Kickl gelingt, Koalitionspartner zu finden. Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer etwa hatte eine Zusammenarbeit mit Kickl als Regierungschef immer wieder ausgeschlossen. Nach der Wahl bekräftige ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker die Absage an die FPÖ.

Der frühere Innenminister Kickl hatte die FPÖ-Führung nach dem "Ibizagate"-Korruptionsskandal seiner Partei 2021 übernommen. Mit Verschwörungserzählungen über die Corona-Schutzmaßnahmen, feindlichen Parolen gegen Migranten und scharfer Kritik an der Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs brachte er der FPÖ Zulauf.

Mit Informationen von AFP und Reuters.