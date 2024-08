Vegan im Stadion: Wo Fußball auf Falafel trifft

"Du bist, was du isst", sagt ein Sprichwort, das man, genau wie manche Fußballerweisheit, nicht zu wörtlich nehmen sollte. Doch was essen die Menschen in Deutschland – und was essen sie im Stadion?

Laut einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) ernähren sich mittlerweile zwölf Prozent der Menschen in Deutschland vegetarisch oder vegan. Auch im Fußball ist die Ernährungsdebatte inzwischen angekommen. War die Antwort auf die Frage "Mailand oder Madrid?" früher oft "Hauptsache Bratwurst!", so plädierte Philipp Lahm, Weltmeister und Chef des EM-Organisationskomitees, vor der Europameisterschaft für ein differenzierteres Angebot: "Für die einen sind Bratwurst und Bier genau das Richtige, was dazugehört. Heutzutage müssen wir aber auch schauen, dass es zum Beispiel auch etwas Veganes im Stadion gibt."

Die Bundesliga: inzwischen flächendeckend wahl-vegan

Das gilt längst auch für die 1. Bundesliga. Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den 18 Erstliga-Clubs ergab jetzt, dass in jedem Stadion vegane und vegetarische Alternativen auf der Karte stehen. Die Tierschutzorganisation PETA, die die Vereine seit Jahren in einer Art "Veggie-Ranking" auflistet, ergänzt, dass die vergangene Saison schon die zweite mit flächendeckend fleischlosem Wahlangebot war. Noch allerdings ist die "vegane Ersatzbank" PETA zufolge recht unterschiedlich bestückt, das Angebot zudem nicht in allen Blocks verfügbar und die Kennzeichnung der Produkte ausbaufähig.

Der FC Bayern: stabil im Veggie-Mittelfeld der Tabelle

Vegan-vegetarischer Spitzenreiter war für PETA 2023/24 übrigens RB Leipzig mit einer beeindruckenden kulinarischen Spielfreude vom Veggie-Burger über Nudeln und Falafel bis zur gelben Linsensuppe. Die Verfolger: Borussia Dortmund (natürlich mit veganer Currywurst) und Mainz 05.

Der FC Bayern belegt mit einem 36-Punkte-Rückstand auf Leipzig Platz 6 – was nicht schlecht ist für einen Verein, dessen Ehrenpräsident Uli Hoeneß lange eine Wurstfabrik leitete und sich gern mal öffentliche Scharmützel mit Veganern liefert ("Mir schmeckt das Zeug nicht"). Ein Blick auf die Karte zeigt neben Brezen und veganen Wraps drei Angebote: vegetarische Pizzen, einen veganen Chipotle Burger und vegane Currychunks, allerdings verteilt auf nur drei verschiedene Kioske; da könnten die Bayern die Räume noch enger machen.