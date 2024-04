"Es gabat an Betrugsfall": Mann gibt sich als Rosenheim Cop aus

Einmal mit seinem Idol texten – und dabei auch noch mit Komplimenten überhäuft werden. Das ist wohl der Traum vieler Fans. So auch der einer Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, die über eine soziale Plattform mit dem vermeintlichen Schauspieler Igor Jeftic, bekannt aus der Kultserie Rosenheim Cops, Nachrichten austauschte. Dachte sie zumindest. Gutgläubig überwies sie dem Mann 25.000 Euro, der sich letztendlich als Betrüger herausstellte.

Betrüger nutzte "Love Scamming"

Das, was man früher als Heiratsschwindel bezeichnete, könnte man mit dem heutigen "Love Scamming" vergleichen: Bei der Masche geben sich Betrüger in den sozialen Medien oftmals als bekannte Persönlichkeit aus, und bauen mit romantischen Textnachrichten eine vertraute Beziehung zu ihren Opfern auf. Etwas später gaukeln den Betroffenen eine finanzielle Notlage vor. Liebestrunken zahlen die Betrogenen oft bereitwillig große Geldbeträge auf das Konto der Kriminellen.

Oberbürgermeister von Polling: So wurde seine Bürgerin betrogen

So erging es auch der Frau, die sich in den vermeintlichen Igor Jeftic verguckte. Der Betrüger gab ihr auf einer sozialen Plattform gegenüber an, sich in den USA zu befinden und in einem finanziellen Engpass zu stecken, wie der Oberbürgermeister Martin Pope der Gemeinde Polling erzählt. Er hatte im Nachhinein Einblick in die Textnachrichten. Weiter gab der Kriminelle an, sein Opfer zu besuchen, wenn sie ihm das dringend benötigte Geld zahlen würde. "Das ist echter Psychoterror", so Pope.

Erst eines der Familienmitglieder der Betroffenen deckte den Schwindel auf. Insgesamt zahlte die hinters Licht geführte Frau 25.000 Euro an den Betrüger.

Der echte Igor Jeftic: "Absolut schockierend"

Dass er als Köder für eine solche Betrugsmasche genutzt wird, ist für den echten Igor Jeftic "absolut schockierend". Als er von dem Fall erfuhr, rief der Darsteller, der Kommissar Sven Hansen spielt, seinen Fan an: "Das war mir wichtig, dass sie dann auch mal mit dem echten Igor Jeftic zu tun hat, dass sie auch von mir hört, dass ich sowas auf keinen Fall machen würde".

So schützen Sie sich vor "Love Scamming"

Betrugsfälle nach diesem Muster sind nicht ungewöhnlich. Es gibt aber laut Experten einfache Strategien, wie man den Betrügern und ihrer Liebesmasche nicht auf den Leim geht. Einer Person, die man nicht persönlich, sondern nur virtuell kennt, sollte man niemals Geld überweisen – vor allem nicht ins Ausland. Unabhängig davon, um welche Summe es sich handelt: Dieses Geld wird man nicht mehr wiederbekommen.

Wenn die Internetbekanntschaft aus dem Nichts um Geld bittet, sollte man also stutzig werden. Im Zweifelsfall: Den Kontakt abbrechen und sich an die örtliche Polizei wenden – aber an die Echten und nicht die Rosenheim Cops.