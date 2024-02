Betrug: Falsche Facebook-Freundschaftsanfragen von Anselm Grün

Er ist spiritueller Lehrer, Bestsellerautor und christlicher Life-Coach - die Veröffentlichungen des Münsterschwarzacher Benediktiners Pater Anselm Grün haben Kultstatus. Kein Wunder, dass viele User gerne mit dem weisen Mönch auf Facebook befreundet wären.

Kloster warnt: Freundschaftsanfragen nicht von Anselm Grün

Darauf sind Internetbetrüger gekommen, die im Namen des Benediktinerpaters gefälschte Freundschaftsanfragen auf Facebook verschicken. Die fränkische Benediktinerabtei Münsterschwarzach warnte am Dienstag auf ihrer Webseite vor der Betrugsmasche in sozialen Netzwerken wie Facebook oder beim Messengerdienst Telegram. Es handele sich um Fake-Accounts und Betrüger, die sich der Inhalte der offiziellen Facebook- und Instagramseite bedienten, teilt die Abtei mit.

Betrüger bitten um Spenden in Höhe von 5.000 Euro

Auf die Fake-Freundschaftsanfrage folgt prompt die Bitte um eine Spende - angeblich für die Abtei Münsterschwarzach - und zwar in Höhe von 5.000 Euro. Das Kloster warnt: Bitte auf keinen Fall Geld überweisen und auch keine privaten Daten preisgeben. Betroffene sollen sich mit den gefälschten Freundschaftsanfragen am besten an die Polizei wenden.

Abtei mahnt: Bloß kein Geld überweisen

"Pater Anselm würde und wird niemals über private Kanäle und Chats zu Spenden aufrufen", heißt es in einer Mitteilung. Die Abtei stellt klar, es gebe nur einen einzigen offiziellen Account von Pater Anselm: https://www.facebook.com/anselmgruen und https://www.instagram.com/anselm_gruen/ Kommt die vermeintliche Freundschaftsanfrage also von einem anderslautenden Profil, ist Vorsicht geboten.

Mit Material von KNA