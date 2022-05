Erkundungsbohrungen für Wanktunnel beginnen

An Christi Himmelfahrt ist der Tunnel Oberau feierlich eingeweiht worden, seit kurzem rollt der Verkehr durch den neuen Umfahrungstunnel. Damit wird Oberau entlastet und eine Dauer-Staufalle auf der B2 entschärft. Doch der Tunnel allein verschiebt nur das Verkehrsproblem - darum sollen weitere Tunnel entstehen. Der Kramertunnel ist bereits im Bau, im Auerbergtunnel war Spatenstich und im Wanktunnel wird die Planung vorangetrieben. Heute starten die Erkundungsbohrungen im Wankmassiv.

Probebohrungen bis zu 365 Metern Tiefe

Senkrecht ragt das Bohrgestänge meterhoch in die Höhe - daran ist ein massiver Bohrmeisel befestigt, mit Drehbewegung frisst er sich durch das Wankmassiv. Bis zu 365 Meter tief wird an verschiedenen Stellen gebohrt und der Bohrkern soll Aufschluss über die geologischen Gelegenheiten bringen. Damit sollen wertvolle Infos für den Tunnelvortrieb gewonnen werden, um die Ausschreibung passend zu gestalten. Mit Hochdruck laufen die Planungen für den 3,5 Kilometer langen Wanktunnel. Alexander Dobrindt (CSU), der zuständige Bundestagsabgeordnete, forciert den Bau, bekanntlich ist das Geld in den Staatskassen knapp und eine neue Regierung am Ruder.

Fertigstellung bis 2030

Der Wanktunnel wird mit seiner Zufahrt, weiteren Brücken und Radunterführungen rund 300 Millionen Euro kosten. Er soll gleich nach dem Farchanter Tunnel durch den Berg führen und nach dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen wieder in die ursprüngliche Bundesstraße münden. Wie beim Kramertunnel ist eine Tunnelröhre mit Gegenverkehr geplant. Läuft alles nach Plan, könnte der Wanktunnel 2030 fertig sein.