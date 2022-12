Entsorgung von Christbäumen vielerorts erst im Januar möglich

Abgeschmückte Christbäume kann man in einigen Städten in Oberbayern erst im Januar entsorgen. Auch wenn der Trend zum frühen Aufstellen der Weihnachtsbäume geht und damit auch zum früheren Abnadeln, nehmen viele Sammelstellen die ausrangierten Bäume erst wieder im neuen Jahr an – so etwa in München, Ingolstadt und Rosenheim.

Ingolstadt: Abgeschmückte Bäume im Januar loswerden

In Ingolstadt können Bürger den abgeschmückten Baum vom 2. bis 14. Januar kostenfrei loswerden, und zwar auf den herkömmlichen Wertstoffhöfen sowie auch extra eingerichteten Sammelplätzen rund um die Innenstadt. Alternativ können kleinere Weihnachtsbäume zerkleinert als Grüngut über die Bio-Tonne entsorgt werden.

Die speziell eingerichteten Sammelplätze für die Entsorgung von Tannenbäumen befinden sich an vier Standorten in der Stadtmitte. Auch die kommunalen Wertstoffhöfe nehmen Weihnachtsbäume kostenfrei entgegen. Im Norden der Stadt ist dies der Wertstoffhof Fort Hartmann in der Ochsenmühlstraße und im Süden der Wertstoffhof Süd neben dem Gewerbepark Ingopark.

München: Sammelstellen öffnen erst 2023

Ähnlich wie in Ingolstadt geht man mit den Weihnachtsbäumen in München um. Auch in der Landeshauptstadt können vollständig abgeschmückte Bäume unzerkleinert erst im neuen Jahr kostenlos entsorgen. 2023 öffnet München im gesamten Stadtgebiet Sammelstellen für die alten Christbäume.

Wer seinen Baum selbst zerkleinert, kann ihn ebenfalls kostenfrei in den Münchner Wertstoffhöfen abgeben. Statt im neuen Jahr wurde der Christbaum vor dem Rathaus in Neu-Ulm schon an Heiligabend entsorgt. Ursache war wohl ein Missverständnis.

Rosenheim: Christbaum nach Heilig Drei König abgeben

In einer Sache sind sich die drei kreisfreien Städte in Oberbayern einig: Der Baum kommt nur ohne Schmuck in die Tonne. So hilft auch die Stadt Rosenheim ihren Bürgen bei der Entsorgung ihrer Christbäume, sobald Lametta, Kerzenständer und Metallanhänger entfernt worden sind.

Abschmücken muss man seinen Baum in Rosenheim erst an Heilig Drei König, da die Weihnachtsbäume nur zwischen dem 7. Januar und dem 20. Januar an den Wertstoffinseln abgelegt werden können. Dort werden Container für kompostierbare Grünabfälle aufgestellt. Nach dem 20. Januar können Weihnachtsbäume am Wertstoffhof der Stadtwerke entsorgt werden.

Lokale Initiativen: Abfallwirtschaft gibt Tipps zur Entsorgung

In kleineren Ortschaften in Oberbayern bieten oftmals auch Vereine eine Christbaumsammlung an. In der 4.000-Einwohner-Gemeinde Langenberg im Landkreis Freising sammelt zum Beispiel der örtliche Stamm der katholischen Pfadfinderschaft Sankt Georg am Samstag, 7. Januar, die abgeschmückten Christbäume. Gleichzeitig werden dort ab 17.30 Uhr am Kirchplatz Gäste bewirtet und Spenden für die Jugendarbeit der Pfarrei gesammelt.

Informationen zu lokalen Christbaumsammlungen erhält man bei seiner Heimatgemeinde. Darauf weist die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Landsberg am Lech hin. Für Gartenbesitzer gibt die Landsberger Abfallwirtschaft außerdem den Tipp, die Christbäume noch etwas länger draußen stehenzulassen oder daraus einen Reisighaufen zu bauen – für Vögel, Insekten und andere Kleintiere.

Während alte Christbäume im Kreis Landsberg beispielsweise nicht zerkleinert in die Biotonne dürfen, weil holziges Material in der Gärungsanlage nicht verarbeitet werden kann, ist das in Ingolstadt erlaubt. Über die entsprechende Christbaum-Entsorgung sollte man sich also sicherheitshalber nochmal direkt beim lokalen Entsorger oder bei seiner Stadt bzw. dem Landratsamt erkundigen.