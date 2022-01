Emmi-Mobil: Die umweltfreundliche Alternative zum Auto

Seit Anfang Dezember läuft das ÖPNV-Projekt Emmi-Mobil und es wird gut angenommen. So lautet ein erstes Fazit des Bad Hindelanger Tourismusdirektors Maximilian Hillmeier. Knapp 1.000 Personen hätten die Busse bereits genutzt. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv, so Hillmeier zum BR.

Öffentliche Busse ohne Fahrplan und ohne Bushaltestelle

Zwei elektrische Kleinbusse sind unterwegs in den beiden Gebieten Hindelang, Bad Oberdorf, Vorderhindelang und Hinterstein sowie Oberjoch und Unterjoch. Das Besondere: Die Busse bringen Fahrgäste ohne festen Fahrplan und ohne feste Route entweder zum nächsten Busanschluss oder direkt ans Ziel.

Bad Hindelang will die Menschen zum Umsteigen bewegen

Die Gemeinde lässt sich das Projekt Emmi-Mobil 300.000 Euro im Jahr kosten. Sie will damit Autofahrern eine Alternative bieten und einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten. Schon jetzt herrsche in der Gemeinde Parkplatznot. Mit Einführung der Elektrobusse hat Bad Hindelang das freie Parken abgeschafft, um die Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Gerade in einer Flächengemeinde wie Bad Hindelang sei es nicht sinnvoll, Linienbusse zu jedem Gehöft fahren zu lassen.

Elektrobus per App bestellen

Das neue Projekt sei dagegen das ideale System: Über eine App kann der Nutzer eingeben, wo er wann wohin fahren wolle und der Kleinbus komme dann in seine Nähe. Bei der ersten Erprobung habe die App noch gewisse Schwächen gezeigt, jetzt werde daran gearbeitet, sie zu optimieren, so Hillmeier.