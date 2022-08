EM-Aus: Enttäuschung im Däbritz-Heimatort Ebermannsdorf

Heimatort ist stolz auf Däbritz

In Ebermannsdorf sind die Menschen dennoch stolz auf Sara Däbritz, die Nummer 13 im Trikot der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Die Fans in der Turnhalle waren sich einig: "Ihre" Sara hat bis zum Zeitpunkt ihrer Auswechslung ein sehr gutes Spiel gemacht. In der 73. Minute ist Däbritz beim Finale in Wembley ausgewechselt worden.

Empfang als Vize-Europameisterin geplant

Trotz der Niederlage wollen die Ebermannsdorfer Sara Däbritz in den nächsten Tagen gebührend als Vize-Europameisterin empfangen, wenn die Nationalspielerin wieder nach Hause kommt, um ihre Eltern zu besuchen, die weiterhin hier leben. Bei der örtlichen SpVgg Ebermannsdorf hat Sara Däbritz auch im Alter von fünf Jahren mit dem Fußballspielen begonnen.