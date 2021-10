Eisensteiner Jugendherberge wird Familienhotel

Die ehemalige Jugendherberge in Bayerisch Eisenstein, die das Jugendherbergswerk aus Rentabilitätsgründen geschlossen hatte, bekommt eine neue Nutzung: Sie wird jetzt ein Familienhotel.

Privater Investor bekommt Zuschlag

Ein privater Investor hat die große Immobilie vom Jugendherbergswerk gekauft. Das hat der Eisensteiner Bürgermeister Michael Herzog am Mittwoch dem BR bestätigt. Der Käufer sei ein Einheimischer, der bereits Ferienwohnungen und eine Pension betreibe.

Statt Jugendherberge ein 60-Betten-Hotel

Für den Bürgermeister ist das eine "Ideallösung", denn er habe sich genau wie der Gemeinderat gewünscht, dass dort wieder "etwas Touristisches" entsteht. Nun soll ein 60-Betten-Hotel entstehen. Das Haus wird dafür saniert und soll bis Ende 2022 fertig sein. Ein Hotel, das sich speziell an Familien richtet, sei für den Ort gut, weil man dann in diesem Segment den Gästen etwas bieten könne, so Herzog.

Mehrere Interessenten für die Jugendherberge

Der Bürgermeister sagte, es habe viele Kaufinteressenten für die ehemalige Jugendherberge gegeben, auch viele auswärtige. Die große Angst der Gemeinde sei gewesen, dass es zum Spekulationsobjekt wird. Es habe auch viele Ideen von Investoren gegeben. Eine der nicht so willkommenen Ideen war es, das Haus in Zweitwohnungen aufzuteilen, die dann einzeln verkauft werden. "So etwas bringt der Gemeinde aber nichts," sagte Herzog dem BR.