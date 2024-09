Durchbruch: Mainschleifenbahn könnte wieder regelmäßig fahren

Beim Volkacher Weinfest hat sie gerade erst Hunderte Gäste transportiert: die Mainschleifenbahn [externer Link]. Der über 60 Jahre alte, rote Schienenbus ist inzwischen ein Oldtimer. Jetzt im Sommer transportiert er auch Besucherinnen und Besucher an den Sonntagen zu ihren Ausflugszielen an der Mainschleife – mit Blick auf den Main und die Weinberge.

Zur Sendung "Zeit für Bayern": Erfolgreiche Wiedergeburt der Mainschleifenbahn

Mainschleifenbahn könnte bald wieder Zugverbindung sein

Doch in ein paar Jahren könnte die Mainschleifenbahn wieder eine richtige Zugverbindung sein – und zwar von Volkach im Landkreis Kitzingen über Seligenstadt im Landkreis Würzburg bis zum Würzburger Hauptbahnhof. Für die Menschen, die in der Region wohnen, könnte die Bahn dann eine Alternative zum Auto sein – um zum Beispiel in die Arbeit zu pendeln.

Gutachten bescheinigt der Zugstrecke Nutzen und genug Reisende

Möglich macht das ein neues Gutachten eines Ingenieurbüros. Das bescheinigt der Mainschleifenbahn einen "volkswirtschaftlichen Nutzen" und genügend Reisende, die die 14 Kilometer lange Strecke nutzen würden. Das hat das Landratsamt Kitzingen mitgeteilt. Unter dieser Voraussetzung seien 90 Prozent Fördergelder vom Bund für die Kosten der Reaktivierung möglich. Die werden aktuell auf 20 bis 26 Millionen Euro geschätzt.

Inbegriffen wären auch mehrere barrierefreie Haltestellen und Bahnübergänge.

Frühere Kostenschätzung: Keine Fördergelder

Noch vor einem Jahr gab es bei allen Beteiligten lange Gesichter. Ein Planungsbüro hatte eine erste Kostenschätzung für die Reaktivierung der Mainschleifenbahn vorgelegt. Doch mit diesen Zahlen hätte man eine Förderung durch den Bund nicht bekommen. Das hat sich jetzt geändert. Tamara Bischof (Freie Wähler), die Landrätin von Kitzingen, spricht von einem "Meilenstein, einer wichtigen Hürde, dem Durchbruch". Die Reaktivierung ist nun möglich.

1.000 Menschen pro Tag pro Kilometer

Die Mainschleifenbahn Infrastruktur Gesellschaft (MIG) hat eine weitere Nutzen-Kosten-Untersuchung in Auftrag gegeben, die der Bund seit 2022 für Bahn-Reaktivierungsprojekte mit einem Volumen von maximal 30 Millionen Euro fordert. Das Ergebnis dieser Untersuchung haben die Verantwortlichen bei der MIG, im Bayerischen Verkehrsministerium und im Bundesverkehrsministerium jetzt in einer Videokonferenz besprochen. 1.000 Reisende am Tag pro Kilometer betriebener Strecke würden den Zug nutzen. Der Bund hat sein grundsätzliches "ja" für die Reaktivierung gegeben und Zuschüsse zugesichert.

Alleine aus dem Landkreis Kitzingen wären 10.000 Menschen künftig über die Bahn an den ÖPNV angebunden.

Die MIG ist ein 2021 gegründetes gemeinsames Unternehmen des Landkreises Kitzingen und des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg sowie der Anrainer-Kommunen, namentlich die Stadt Volkach, der Markt Eisenheim, die Gemeinde Prosselsheim sowie dem Förderverein Mainschleifenbahn e.V.

Mainschleifenbahn könnte in wenigen Jahren wieder offiziell fahren

Bis 2025/2026 soll nun der schriftliche Förderantrag fertig sein. Nach aktuellem Stand soll die Mainschleifenbahn ab dem neuen Dezemberfahrplan 2028 im Stundentakt von Volkach nach Würzburg verkehren. Für die Strecke soll sie 25 Minuten brauchen. Landrätin Bischof hält Dezember 2029 für eher machbar.