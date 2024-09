MVV soll AVV schlucken: Was bringt das den Kunden, Herr König?

Edwin Antl steht vor dem Augsburger Hauptbahnhof und wartet auf den Bus der Linie 32. Er öffnet die App des Augsburger Verkehrsverbunds AVV. Und findet nichts. "Der wird hier nicht mal angezeigt", ärgert sich Antl. Dann öffnet er die App des Münchner Verkehrsverbunds MVV. "Da wird der Bus angezeigt. Buslinie 32. Und da steht sogar, dass er Verspätung hat." Dabei hat der MVV bislang noch gar nichts mit dem AVV zu tun.

Augsburger Landrat will den Zusammenschluss

Was Kunde Edwin Antl erlebt, ist genau das, was Augsburgs Landrat Martin Sailer so ärgert am AVV: schlechte digitale Angebote, unpünktliche oder ausfallende Busse. Deswegen will er den AVV mit aller Macht dem MVV angliedern. Die Verbindungen könnten so in die angrenzenden Landkreise Landsberg und Fürstenfeldbruck ausgeweitet werden, mit einem Tarif könne man künftig von "Dillingen bis nach Berchtesgaden" fahren. Und Sailer hofft auf eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Bus-Anbietern.

Zurück am Augsburger Hauptbahnhof wartet Herbert König. Es gibt kaum jemanden, der sich besser auskennt mit dem Thema als er. König war Geschäftsführer des AVV und dann Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG, für die er in den Gremien des MVV saß. Was hält er von einem neuen Mega-Tarifverbund aus MVV und AVV?

Branchen-Kenner sieht viele Nachteile

König beginnt mit den Vorteilen. Auch er sieht bei den digitalen Angeboten Nachholbedarf. Hier könne eine Zusammenarbeit der beiden Tarifverbünde durchaus Sinn ergeben. Und auch bei der Verwaltung könnte man zusammenarbeiten und so Kosten sparen, sagt König. Doch das könne man auch vertraglich regeln. Eine Fusion brauche es dafür nicht.