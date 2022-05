Cessna überschlägt sich bei Notlandung in Augsburg

Nach dem Unfall eines Kleinflugzeugs am Flughafen Augsburg versuchen jetzt Polizei-Ermittler, die Ursache herauszufinden. Der Pilot (71) hatte am Montagnachmittag mit seiner Cessna eine Notlandung versucht und die Landebahn aus Richtung Osten angeflogen. Die Maschine setzte allerdings mehrere hundert Meter vor der Landebahn in einem Acker auf und überschlug sich daraufhin.

Unglücksursache unklar

Der Pilot und die beiden Passagiere, eine Frau (74) und ein Mann (81), wurden dabei leicht verletzt. Alle Insassen wurden vorsorglich in die Uniklinik Augsburg gebracht. Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, soll das Flugzeugwrack noch in den Abendstunden geborgen werden.

Warum der Pilot eine Notlandung machte und wieso er es nicht mehr bis zur Landebahn schaffte, ist bislang nicht geklärt. Inzwischen wurden die Rettungskräfte vor Ort am Flughafen Augsburg größtenteils wieder abgezogen.