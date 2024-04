Wie ein Oberpfälzer nach 50 Jahren seinen Vater in den USA fand

Grasslers Schulfreundin kennt ihren Vater ebenfalls nicht

Das ist allerdings noch nicht das Ende von Rolf Grasslers Suche nach seiner Familie. Er will anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen und entschließt sich deshalb, seine Geschichte in die örtliche Tageszeitung "Der Neue Tag" zu bringen. Die hält am nächsten Morgen Cordula Haberberger aus Weiden in der Hand, eine ehemalige Klassenkameradin und Jugendfreundin Rolf Grasslers. Sie stammt ebenfalls aus Grafenwöhr und wusste, dass ihr Vater ein auf dem dortigen Stützpunkt stationierter US-Soldat war – kannte sogar seinen Namen. Mehr über den Mann herauszufinden, hatte sie allerdings nie versucht.

Aus Schulfreunden werden Geschwister

Als Cordula Haberberger nun an jenem Morgen den Zeitungsartikel liest, fällt sie fast vom Stuhl, wie sie lachend erzählt: "Ich hab von meiner Mutter gewusst, wie mein Vater heißt: Wayne H. Kephart. Dann les ich die Überschrift 'Rolf Grassler findet seinen Vater'. Und unter dem Bild steht tatsächlich: Wayne Kephart." Haberberger erinnert sich daran, dass ihre Oma ihr in ihrer Jugend eingeschärft hatte: "Fang fei nix mit dem Rolf an, der Rolf könnt' dein Bruder sein!"

Dazu war es glücklicherweise auch nie gekommen, denn rund 45 Jahre später stand nun fest, dass die Oma recht hatte: Ein weiterer DNA-Test macht zur Tatsache, dass Rolf Grassler und Cordula Haberberger Halbgeschwister sind. "Wir verstehen uns gut und haben uns auch schon immer gut verstanden – vielleicht war das schon so ein bisschen das Geschwisterliche", sagt Cordula Haberberger. Um dann für großes Gelächter bei den Grasslers zu sorgen, indem sie hinzufügt: "Hätt' ja auch irgendein Depp sein können, der sich als mein Bruder herausstellt."

Eine neue, größere Familie: Happy End nach über 50 Jahren

Ein richtiges Gespräch mit Wayne Kephart per Video-Anruf lässt die Verbindungsqualität am Tag unseres Interviews leider nicht zu. Aber obwohl akustisch wenig zu verstehen ist, wird auf beiden Seiten viel gelacht.

Rolf und Rita Grassler sowie Cordula Haberberger ist bewusst, dass eine solche Suche nach den eigenen Wurzeln auch alte Wunden aufreißen und ganz anders ausgehen kann. Das ist an ihrem Fall das Besondere, sagen sie: Alle sind dem Ganzen mit großer Offenheit und Toleranz begegnet. Keinem der Beteiligten sei es darum gegangen, ob möglicherweise jemand vor über 50 Jahren einen Fehler gemacht habe. Es bleibe nur die Freude darüber, dass die eigene Familie schlagartig und unerwartet ein ganzes Stück größer geworden ist.