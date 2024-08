Deutsch-amerikanisches Volksfest startet in Grafenwöhr

Am Freitag startet auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz wieder das deutsch-amerikanische Volksfest. Bis Sonntag werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Deutsche und Amerikaner feiern ihre Freundschaft – dabei treffen bayerische Bier- und Volksfestkultur auf den "American Way of Life".

Volksfest unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Das Fest findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Erst Ende Juni hatte die US-Armee ihre Sicherheitsstufe für ihre militärischen Einrichtungen in ganz Europa auf die zweithöchste Stufe "Charlie" erhöht. Das war seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Einige Zugänge zu den Kasernen und auch Freizeiteinrichtungen und Restaurants auf dem Truppenübungsplatz waren geschlossen. Diese Sicherheitsstufe wird ausgerufen, wenn es nachrichtendienstliche Hinweise auf eine hohe Wahrscheinlichkeit terroristischer Angriffe gibt.

Wenige Tage später kehrte wieder Normalität ein und die Sicherheitsstufe wurde wieder herabgesetzt. Dennoch sind militärische Anlagen immer Ziel möglicher Spionage.

Ukrainische Soldaten trainieren in Camp in der Nähe

Das Volksfest findet auf dem Truppenübungsplatz im Camp Algier statt und damit in der Nähe eines Camps, in dem ukrainische Soldaten abgeschottet zur Ausbildung durch die US-Armee untergebracht sind. Seit 2022 bildet die US-Armee ukrainische Soldaten an vielen verschiedenen Waffensystemen aus, jeweils in Trainingseinheiten von wenigen Wochen.

So klappt die Anfahrt mit Auto und Bus

Wer mit dem Auto zum Volksfest auf den Truppenübungsplatz fahren will, kann ausschließlich Tor 6 am Gründerzentrum zur Einfahrt nutzen. Die Ausfahrt erfolgt nur über das Tor 4 an der B299 bei Tanzfleck. Vom Stadtgebiet aus fahren wieder zahlreiche Pendelbusse auf das Festgelände. Für vier Euro pro Person ist der Einstieg an verschiedenen Haltestellen in Grafenwöhr möglich. Die Pendelbusse fahren im 30-Minuten-Takt an allen drei Tagen zwischen 10.30 Uhr und 1 Uhr.

Sicherheitskontrollen an Bushaltestellen und Eingang

Sowohl an den Bushaltestellen als auch am Eingang des Festgeländes erfolgen Sicherheitskontrollen. Rucksäcke, große Taschen und Beutel dürfen nicht mit zum Volksfest gebracht werden. Jeder Besucher muss einen Ausweis dabeihaben.

Ministerpräsident Söder bei Eröffnung dabei

Eröffnet wird das deutsch-amerikanische Volksfest um 11 Uhr von Ministerpräsident Markus Söder und dem Leiter der Staatskanzlei Florian Herrmann (beide CSU). Weiter zapfen zur Eröffnung ranghohe US-Militärs am Freitag zusammen mit Bürgermeister Edgar Knobloch (CSU) im Bierzelt ein Fass Bier an.

Country-Musik und deutsch-amerikanische Kulinarik

Bis Sonntag spielen im Bayerischen Bierzelt Blaskapellen und im US-Festzelt gibt es Country Musik, Rock’n’Roll, Showtanz und Partymusik. Außerdem gastiert die "US Army Europe Africa Militärband". Rund um die Festzelte gibt es einen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Souvenir- und Geschenkständen. Kulinarisch ist die ganze Bandbreite beider Kulturen dabei.

Waffen- und Geräteschau mit Hubschraubern und Panzern

Zudem bieten die US-Armee und die Bundeswehr eine gemeinsame Waffen- und Geräteschau. Besucher können in Hubschrauber, Panzer und andere Militärfahrzeuge hineinklettern. Der Soldatensender AFN wird live vom Festgelände senden und auch der Albrecht-Dürer-Flughafen aus Nürnberg wird mit einem Stand erstmals vertreten sein.

US-Wahlkampf spielt keine Rolle

Der aktuelle US-Wahlkampf spielt beim deutsch-amerikanischen Volksfest keine Rolle. Der Truppenübungsplatz sowie alle militärischen Einrichtungen sind neutral, Wahlwerbung ist hier verboten. Die US-Soldaten dürfen sich zudem politisch nicht äußern.