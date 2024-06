Kulturfest der Oberpfälzer: Nordgautag in Grafenwöhr startet

In Grafenwöhr geht am Abend (Donnerstag, 20.06., 17:30 Uhr) das Kulturfest der Oberpfälzer los, der sogenannte Nordgautag. Er dauert vier Tage lang und findet alle zwei Jahre statt mit Ausstellungen, Vorträgen, Workshops, Festumzug und Stadtfest. Das Motto in Grafenwöhr lautet "Oberpfalz trifft Amerika – Heimat auf Zeit", denn auch die US Army Garnison Bavaria und der Truppenübungsplatz sind in das Oberpfälzer Kulturfest eingebunden.

Ziel: Regionale Kultur- und Heimatpflege fördern

Das Event des Oberpfälzer Kulturbundes und der Stadt Grafenwöhr soll regionale Kultur- und Heimatpflege fördern. Es beginnt mit der Übergabe einer Plastik an die Stadt Grafenwöhr. Anschließend gibt eine Combo der USAREUR-Band der US-Armee in Europa ein Konzert in der Stadthalle. Bis Sonntag gibt es zig Veranstaltungen rund um Dialekt, Brauchtum, Heimat, Literatur und Musik. Dazu begleiten einige Ausstellungen das Fest, so sind von Fotos über Plastiken und Skulpturen im öffentlichen Raum auch Elvis-Grafiken von Kevin Coyne zu sehen.

Großer Festumzug am Sonntag

Highlight wird am Sonntag um 14 Uhr ein großer Festumzug sein, der sich auch über einen kleinen Teil des Truppenübungsplatzes schlängeln wird. Dazu wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Bereits am Samstag ab 17 Uhr werden die Nordgaupreise des Oberpfälzer Kulturbundes an einen regionalen Verleger, einen Autor und einen Künstler aus der Region verliehen.

Multikulturelles Zusammenleben mit US-Amerikanern

Grafenwöhr steht neben Vilseck heute wie fast keine andere Kleinstadt in Bayern für das multikulturelle Zusammenleben von US-Amerikanern mit Bayern.

1910 fiel der erste Schuss auf dem Übungsplatz. Zunächst hat die Armee des Königreichs Bayern hier geübt. In der Zeit des Nationalsozialismus die Wehrmacht. Heute trainieren die US-Armee und Bundeswehr auf dem Platz. Die Geschichte des Militärs hat die Kleinstadt mit gut 6.500-Einwohnern im Landkreis Neustadt/Waldnaab geprägt. Das soll auch beim Nordgautag deutlich werden. Entsprechend richten sich die deutschen Angebote auch explizit an Amerikaner.

Zaun des Truppenübungsplatzes geht direkt durch Stadtgebiet

Der Zaun des Truppenübungsplatzes geht seit mehr als 100 Jahren direkt durch das Stadtgebiet. Seit 1945 übt die US-Armee hier, inzwischen auch im großen Verbund mit sämtlichen NATO-Nationen. Grafenwöhr mit den Kasernen auch in Vilseck und Hohenfels gilt als der flächenmäßig größte Truppenübungsplatz der US-Armee außerhalb der Vereinigten Staaten. In den Tower Barracks auf dem Truppenübungsplatz sowie in den Kasernen in Vilseck und Hohenfels sind mehr als 13.000 US-Soldaten dauerhaft stationiert. Zusammen mit Familienangehörigen, Zivilbeschäftigten, Veteranen und Ausgeschiedenen summiert sich die US-Community in der Oberpfalz auf rund 60.000 Menschen, das sagte US-General Steven Carpenter vor zwei Wochen in Hohenfels.