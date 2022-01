Dettingen: Todesursache nach Obduktion der Kinder weiter unklar

Nachdem im Karlsteiner Ortsteil Dettingen am Montagmorgen zwei Kinder leblos in einer Wohnung gefunden worden waren, liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor. Wie die Polizei mitteilt, ist die Todesursache damit aber nicht geklärt. Deswegen sei jetzt eine toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben worden, die einige Zeit in Anspruch nehmen werde.

Defekt der Heizungsanlage ausgeschlossen

Laut Polizei kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Defekt an der Heizungsanlage ausgeschlossen werden. Zunächst hatte es die Vermutung gegeben, dass die Kinder durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben kamen, eben etwa wegen einer kaputten Heizung.

Einen Unglücksfall hält die Polizei aber weiter für möglich. Das fünfjährige Mädchen und ihr vierjähriger Bruder waren gestern früh leblos in der Wohnung aufgefunden worden. Ihr Stiefbruder hatte den Notruf gewählt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden Kinder feststellen. Der 49-jährige Vater kam verletzt ins Krankenhaus.