Der Geschichte verpflichtet: Die Schneeberger Katakomben

Wo früher Wein und Tabak angebaut wurden, wird heute mit großer Leidenschaft Moscht von den heimischen Streuobstwiesen gekeltert. Die Kellerfreunde von Schneeberg fühlen sich ihrer Kulturlandschaft verpflichtet. Sie ist ein landschaftlich und historisch reizvolles Ziel für Wanderer und Erholungssuchende im Odenwald. Eingebettet von sanften Hügeln in einem geschützten Talkessel ist Schneeberg ein bekannter Marienwallfahrtsort und Mitglied im UNESCO Geopark Bergstraße-Odenwald.

Sagenumwobenes Schneeberg

Der Nibelungensteig führt direkt an Schneeberg vorbei. Wanderer können sich an der Zittenfeldener Quelle erfrischen, auch Siegfriedsquelle genannt. Sie ist eine von mehreren Quellen im Odenwald, die von sich behaupten, Schauplatz der Nibelungensaga zu sein, wo Hagen den Drachentöter Siegfried ermordete. Vorbei an sagenumwobenen fast 60 Meter hohen Wolfstannen, steigt ein schmaler Pfad ab ins Tal: Der so genannte Totenweg führt die Wanderer nach Schneeberg.

Zeitreise durch die Schneeberger Keller

Im Rahmen einer Kellerführung lässt sich die kleine Odenwald-Gemeinde mit ihren schmalen Gassen und alten Häusern gut kennenlernen. Gerade in heißen Sommermonaten sind Abstecher in die historischen "Kühlschränke" der Menschen eine erfrischende Abwechslung. Während ihrer zweistündigen Führung erklären die Kellerfreunde auf humoristische Weise, wofür die Keller über Jahrhunderte hinweg genutzt wurden, wie Lebensmittel gelagert und Kraut und Moscht hergestellt wurden.

Dabei reichen sie eine abwechslungsreiche Vesperplatte und lassen reichlich Apfelwein fließen. Bernhard Späth, genannt Bernie, von den Schneeberger Kellerfreunden: "Wir bringen auf lockere Weise Geschichtswissen rüber und es ist diese Mischung aus Information, Unterhaltung, Kulinarischem – es wird gesungen und gelacht – die den Erfolg unserer Führungen ausmacht."