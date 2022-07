Der Dirnenkrieg und die Olympischen Spiele von 1972

Am 10. April 1972 herrscht Aufregung in der Münchner Innenstadt. 65 knapp bekleidete Frauen tummeln sich in der Zweigstraße, direkt neben dem Hauptbahnhof. Um sie herum stehen Polizisten und versperren den Eingang zu einem Haus. Bei dem Gebäude handelt es sich um das Eros-Center, besser bekannt als "Leierkasten", das berühmteste Bordell der Stadt. Die aufgeregten Frauen demonstrieren für "Bumsfreiheit", denn die, so scheint es, ist in München in Gefahr.

Olympia 72: Tausende Sexarbeiterinnen in München erwartet

Grund dafür sind die Olympischen Spiele, die im Sommer 1972 in München stattfinden. Die bayerische Landeshauptstadt erwartet mehr als 2,5 Millionen Besucher und rund 10.000 Prostituierte. Zum Vergleich: 2021 waren in München rund 1.000 Prostituierte registriert, zum Oktoberfest im Jahr 2019 rund 4.000 Sexarbeiterinnen in der Stadt.

10.000 aber im Sommer 72? Zu viele, findet der Münchner Stadtrat. Im März 1972 beschließt er einstimmig eine Sperrbezirksverordnung, die Prostitution in der Münchner Innenstadt verbietet. Das Oberwiesenfeld, auf dem das Olympia-Gelände liegt, wird schon zwei Jahre zuvor zum Sperrgebiet erklärt.

Münchner Behörden: Dem Laster keine Chance geben

Dabei, so betont die Polizei, wolle man nicht die Prostitution in München einengen, sondern verhindern, dass organisierte Verbrechen in der Landeshauptstadt Einzug halten. "Die Münchner Behörden und die Polizei wollten tunlichst vermeiden, dass sich ein ähnlich verdichtetes Rotlichtviertel bildet wie beispielsweise in Hamburg oder in Frankfurt", erklärt Stefanie Hall vom Münchner Stadtmuseum.

Für die Ausstellung München 72 hat sie sich mit der Sicherheitspolitik Münchens während der Olympischen Spiele beschäftigt. Um das Bild der heiteren Spiele zu wahren, habe die Polizei damals zu einer Reihe von präventiven Maßnahmen gegriffen, so Hall. "Es gab zum Beispiel ein Demonstrationsverbot in der Fußgängerzone und auf dem Oberwiesenfeld. Und auch ein vorab geplantes Beat-Festival wurde abgesagt, weil man Angst hatte, eine Invasion von obdachlosen Jugendlichen könnte die Grünflächen belagern."

"Puffalo Bill" möchte hart durchgreifen

Als die Polizei am 10. April 1972 den "Leierkasten" sowie drei weitere Freudenhäuser absperrt, kommt es zu Tumulten im Sperrbezirk. Von 19 bis 3 Uhr morgens stehen nun bis zu 40 Polizisten vor den Türen und bilden eine Art "Keuschheitsgürtel" zwischen den Frauen darin und der davor wartenden Menge.

"Die Sexarbeiterinnen machten sich auch einen Spaß aus der Aktion, es gab Stripvorstellungen vom Dach des Leierkastens, potenzielle Kunden wurden gelockt mit Rabattaktionen, wenn sie sich trauen die Absperrungen zu überschreiten", erzählt Hall. Kriminaldirektor Gustav Stogl jedoch möchte "die Damen aushungern", für sein Vorgehen erhält er in der Presse den ironischen Spitznamen "Puffalo Bill".

Studierende und Freier solidarisieren sich mit Sexarbeiterinnen

Drei Tage dauern die Demonstrationen an, Studierende und Freier gesellen sich zu den Frauen auf die Straße, ergreifen deren Initiative, halten Schilder in die Höhe und kämpfen für ihre "Mädchen". Das Spektakel rund um den sogenannten "Dirnenkrieg" sorgt auch außerhalb Bayerns für Aufsehen. "Die Zeit" schreibt am 21. April 1972: "Hunderte Neugierige und Schadenfrohe grölten in der kleinen Zweigstraße, während die Mädchen mit entblößtem Busen und schwarzer Reizunterwäsche Ringelreihen um die Ordnungshüter tanzten."

Der Besitzer des "Leierkastens", der Frankfurter Unternehmer Willi Schütz, zieht sogar vor Gericht, scheitert jedoch. Schließlich wird es ruhiger im Sperrbezirk, im Juni 1972 müssen die Bordelle endgültig das Feld räumen. Der "Leierkasten" zieht schließlich in die Ingolstädter Straße, in der das Bordell noch heute beheimatet ist.