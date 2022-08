Cowgirl aus dem Kahlgrund bringt Kühen Tricks bei

Lisa Marie Schüßler aus Mömbris-Daxberg im Landkreis Aschaffenburg hat eine ganz besondere Beziehung zu ihren Kühen. Die gelernte Fachfrau für Lagerlogistik bringt ihren Dexter Mini-Rindern Tricks bei. Sie können über Hindernisse springen, Männchen machen und sich verbeugen.

Training von klein auf

Wenn sich der 300 Kilogramm schwere, vier Jahre alte Dunnerkeil vor ihr aufbaut, stockt einem schon mal der Atem. Doch die Bindung zwischen Lisa Marie und ihren Tieren ist eng. "Ich kenne sie ja von klein auf und verbringe sehr viel Zeit mit ihnen. Wir gehen im Wald spazieren. Früher bin ich auch auf ihnen geritten und sie wissen, ich passe immer gut auf sie auf – sie aber auch auf mich."

Kaffeetisch statt Schlachter

Seit sieben Jahren trainiert Lisa Marie mit ihren Kühen. Ihr Vater züchtet sie und die 20-Jährige macht ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung – denn der beste Freund darf ja nicht beim Schlachter landen. "Mein Vater ist mein größter Fan und er hat schon auf so manche Zuchtkuh verzichtet. Luna zum Beispiel: Sie war so liebevoll mit ihrem Kälbchen Dunnerkeil, die musste ich einfach beide behalten." Und Dunnerkeil kann noch viel lernen von seiner Mama. Etwa wie sie sich filmreif mit ihren Vorderhufen auf einen Holzstuhl stellt und am gedeckten Kaffeetisch Platz nimmt.

Spaziergang zur Eisdiele

"Die Reaktionen der Leute und vor allem der Kinder sind schon toll, wenn wir einen Spaziergang mit den Kühen zur Eisdiele machen", sagt Schwägerin Sina Stiegerwald. Das Cowgirl aus dem Kahlgrund poliert das Image der Nutztiere mächtig auf. "Die Leute sehen, dass man auch mit Kühen arbeiten kann. Das sind nicht nur Nutztiere und es ist super, dass man das hier mal sieht."