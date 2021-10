Corona-Ticker Oberpfalz: Viele Neuinfektionen in Tschechien

05.25 Uhr: Mehr Neuinfektionen in Tschechien

Im Nachbarland Tschechien steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder stark an. Am Wochenende wurden mehr als 1.150 Neuinfektionen registriert, das sind so viele wie zuletzt vor mehr als fünf Monaten, wie Radio Prag unter Berufung auf das tschechische Gesundheitsministerium berichtet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen liegt demnach aktuell bei 86 pro 100.000 Einwohner. In den Krankenhäusern würden aktuell rund 460 Pateinten behandelt, 135 mehr als vor einer Woche.