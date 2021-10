Corona-Ticker Oberpfalz: Impfaktion mit Weihnachtsmarkt-Tickets

5:00 Uhr: Wo testen lassen? Mehrere private Teststationen in Regensburg

In Regensburg gibt es mehrere privat betriebene Teststationen, und viele werden auch bleiben. Die meisten aber nur mit Schnelltests, nicht mit PCR-Tests.

Bleiben werden zum Beispiel die Testcontainer an der Maximilianstraße und am Dachauplatz, die von der Initiative alletesten.de betrieben werden. Einer davon macht auch PCR-Tests. Im Gewerbepark wird die Schnellteststation von Covitest auch bleiben. Auch am Jesuitenplatz und am Westbad kann man nach wie vor Testtermine buchen, aber auch hier nur Schnelltests. Apotheken bieten ebenfalls Schnelltests an, die Königsapotheke zum Beispiel betreibt ihren Testcontainer in der Regensburger Innenstadt weiter. Auch die Arcaden-Apotheke, Arnulf-Apotheke oder Apotheke im BUZ testen weiter.

Es gibt aber auch Apotheken, die keine kostenpflichtigen Tests für freiwillig Ungeimpfte mehr machen, etwa die Candis-Apotheke. Sie testet nur diejenigen, die einen Anspruch darauf haben.

PCR-Tests kosten zwischen 70 und 120 Euro

Preislich muss man in Regensburg mit 15 bis 20 Euro für einen Schnelltest rechnen. Ein PCR-Test ist deutlich teurer, am Regensburger Dachauplatz kostet er zum Beispiel 75 Euro. Die Preisgestaltung obliegt dem freien Markt. Auch in einem Testzentrum am Domplatz kann man PCR-Testtermine buchen.