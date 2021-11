Corona-Kontrollen in der Gastronomie: Ein Selbstversuch

In einem Wirtshaus in Passau vor knapp drei Wochen: Die Bedienung fragt: "Bist du geimpft?" und schiebt die Antwort gleich selbst hinterher: "Bestimmt, oder? Ich will es nur wissen. Einen Ausweis will ich gar nicht sehen." Im selben Wirtshaus diese Woche: Jeder Gast wird gleich am Eingang abgepasst und aufgefordert, Impf- und Personalausweis vorzuzeigen. Wer den Personalausweis nicht dabei hat, muss das Lokal wieder verlassen.

Dieses Erlebnis steht beispielhaft dafür, wie sich die Kontrollen in der Gastronomie in Passau verändert haben, seitdem nur noch Genesene und Geimpfte zum Essen gehen dürfen.

Strenge Kontrollen in Niederbayern

Bei einem Selbstversuch diese Woche müssen wir überall - egal ob im Wirtshaus, im Café oder im Schnellimbiss - Impfpass und Ausweis vorlegen. Die Gastronomie reagiert offenbar auf die steigenden Inzidenzen beziehungsweise auf die strengen Kontrollen. Denn seit dieser Woche sind in Niederbayern neben Mitarbeitern der Ordnungsämter auch Einsatzkräfte der Polizei unterwegs.

Und die Kontrollen sind streng, erzählt Gerald Braumandl, Betreiber des Café Minoo am Passauer Residenzplatz.

"Die Mitarbeiter des Ordnungsamts machen es geschickt. Sie geben sich als Gast aus. Und wenn man nicht zur richtigen Zeit die richtigen Dokumente einfordert, fällt man auf die Schnauze. Das ist uns leider passiert." Gerald Braumandl, Café-Betreiber

Braumandls Mitarbeiter haben die Gäste erst zum Platz verwiesen und dort nach dem 2G-Ausweis gefragt. Korrekt hätte es andersrum laufen müssen: erst kontrollieren, dann an den Platz bitten.

Fälschungen eher bei den Tests

Was es den Wirten leicht macht: Mittlerweile zücken Gäste schon beim Betreten eines Restaurants ihr Handy. Ein Automatismus, den es vor wenigen Wochen noch nicht so gab.

Ob unter den vorgezeigten Impfdokumenten auch gefälschte dabei sind? "Mir ist zumindest noch keines untergekommen", sagt Braumandl. Allerdings werden in Deutschland die QR-Codes auch nicht gescannt, so wie es in anderen europäischen Ländern Pflicht ist. Braumandl und auch andere Wirte denken, dass ihnen sicher schon mal ein gefälschtes Testzertifikat untergeschoben wurde. Denn je nach Testzentrum sehen die Zertifikate unterschiedlich aus. 2G sei für sie deutlich leichter zu kontrollieren.