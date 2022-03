Gericht: Verkürzung des Genesenenstatus wohl rechtswidrig

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat die rechtliche Grundlage für die Verkürzung des Genesenenstatus nach einer Corona-Infektion als "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit rechtswidrig und damit nichtig" eingestuft. Das geht aus einer Pressemitteilung zu dem Beschluss hervor, die das Gericht am Mittag veröffentlicht hat. Damit gilt der ungeimpfte Antragssteller aus Augsburg vorläufig wieder für sechs Monate offiziell als Genesener - und nicht nur für drei Monate, wie nach der im Januar kurzfristig erfolgten bundesweiten Änderung der Genesenendauer durch das Robert-Koch-Institut (RKI).

Beschluss gilt nur für Antragsteller

Den Angaben zufolge wurde der Mann am 24. September 2021 positiv auf Corona getestet. Durch den Beschluss des Gerichts gilt er jetzt wieder für sechs Monate, also bis 23. März, als genesen. Ein Eilantrag des Antragsstellers beim Verwaltungsgericht Augsburg war demnach noch erfolglos geblieben.

Der Beschluss des BayVGH gilt laut den Gerichtsangaben ausdrücklich nur für den Antragssteller. Zuletzt hatten bereits einzelne Verwaltungsgerichte in Bayern - etwa in München oder Ansbach - die Verkürzung des Genesenenstatus in seiner aktuellen Form für unzulässig erklärt. Auch das galt aber immer nur für die jeweiligen Kläger.

In Kürze mehr bei BR24.