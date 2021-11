Brand in Roßbach - Frau stirbt

Bei einem Hausbrand im Landkreis Rottal-Inn ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine 88-jährige Bewohnerin des Hauses im Roßbacher Ortsteil Schmiedorf, teilte die Polizei mit.

Autofahrer entdeckt den Brand

Am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr hatte ein Autofahrer starken Rauch an dem direkt an der Straße gebauten Gebäude bemerkt. Er verständigte den Notruf. Nach Angaben der Polizei brachte die Feuerwehr die Flammen in der Küche schnell unter Kontrolle, konnte den Todesfall aber nicht verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Inzwischen haben Brandfahnder der Kriminalpolizei die Ermittlungen in dem Gebäude aufgenommen.