Artikel mit Bildergalerie

Brand auf Firmengebäude in Flossenbürg - 100.000 Euro Schaden

Bei einer Firma in Flossenbürg, Kreis Neustadt an der Waldnaab, hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Das Dach eines größeren Firmengebäudes stand in Flammen. Die Feuerwehr musste bei Hitze-Wetter mit einem Großaufgebot anrücken.