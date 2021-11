BR24Zeitreise: Einweihung Jüdisches Zentrum München 2006

Bild

Vor 15 Jahren wird die neue Hauptsynagoge in München feierlich eröffnet. Oberbürgermeister Christian Ude übergibt symbolisch den Schlüssel der neuen Synagoge Ohel Jakob an Charlotte Knobloch, Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland.

© BR-Archiv

Bildrechte: BR-Archiv